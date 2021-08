Nadadora paraense faz 10º melhor tempo nas eliminatórias é eliminada nos 100 metros borboleta nas Paralimpíadas

A nadadora paraense Lucilene Sousa foi eliminada na disputa dos 100 metros nado borboleta nas Paralimpíadas de Tóquio. Nas eliminatórias da noite desta terça-feira (24), Lucilene ficou apenas com o 10º tempo, entre 18 competidoras. Apenas oito se classificaram para a final da prova, disputada na manhã desta quarta (25).

Apesar da eliminação, a paraense ainda disputa outras três chances de medalha nas Paralimpíadas. No sábado (28) é a vez dos 50 metros livres. Já na terça (31), ela disputa os 100 metros livres. Na quarta (1ª) a nadadora se despede do Japão com os 100 metros peito.

Natural de São Miguel do Guamá, Lucilene disputa a primeira Paralimpíada da carreira. Até o momento, a maior conquista da carreira como nadadora foi uma medalha de prata no mundial de natação paralímpica de 2019, em Londres. Na ocasião, ela fez parte da equipe brasileira que subiu ao pódio no revezamento 4x100 livre.