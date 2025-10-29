Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. Estadão Conteúdo 29.10.25 13h58 Endrick está próximo de deixar o Real Madrid e a tendência, hoje, é que o Lyon seja o destino do atacante brasileiro. O clube francês demonstrou interesse em contar com o camisa 9 a partir de janeiro, por empréstimo, e preenche todos os requisitos que o estafe do atleta busca em sua nova equipe. Tanto jogador quanto o clube merengue aprovam a eventual saída no início do próximo ano. O Estadão apurou que o Lyon é o clube que mais avançou em relação à contratação do atacante. Os franceses já contataram o Real Madrid e tem o aval de Endrick para continuar as conversas pelo empréstimo. As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação ao West Ham, por exemplo, que chegou a buscar o empréstimo do atleta na última temporada. Quarto colocado da Ligue 1, o Lyon disputa a Liga Europa nesta temporada. Estar em uma competição europeia é um diferencial para o clube convencer Endrick a trocar a Espanha pela França, mesmo que não dispute a Champions League em seu primeiro ano. Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. Além disso, o estafe de Endrick busca um clube que possa lhe dar minutos e oportunidades como titular, já que com Xabi Alonso isso não acontece. No Lyon, Endrick poderá ser comandado pelo português Paulo Fonseca, que agrada o jogador. O fato de a equipe ter perdido Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze, referências no setor ofensivo, fazem com que o atacante não tenha dificuldades para ganhar minutos e, em caso de boa adaptação ao futebol francês, conquiste a titularidade. A negociação, no entanto, só poderá ser oficializada a partir de janeiro, quando reabre a janela de transferências. Até lá, o estafe do jogador está aberto a novas propostas. Endrick também pode entrar em campo com a Xabi Alonso até lá, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar de o desejo do atacante fosse continuar na Espanha. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick entendia que tinha espaço e confiança para se desenvolver na capital espanhola. Ele ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Ao todo, disputou 37 partidas em 2024/2025, a maioria delas entrando no segundo tempo, e foi às redes em sete oportunidades. Com Xabi, no entanto, o camisa 9 não entra em campo desde maio. Ficou fora da lista da equipe merengue que disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, em função de uma lesão, e só conseguiu estar à disposição do treinador a partir de setembro. Endrick não pôde apresentar suas credenciais ao novo comandante que, por sua vez, lançou outros jovens à equipe titular. São os casos de Arda Guller e Gonzalo García, que continuam nos planos em 2025/2026. A aproximação da Copa do Mundo de 2026 e o sonho de defender a seleção brasileira são outros fatores que fazem com que Endrick cogite o empréstimo junto à sua equipe pessoal desta vez. 