Na estreia do novo treinador, Chelsea faz 5 a 1 e avança às oitavas da Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 10.01.26 19h28 Mesmo sem Estêvão desde o início da partida, o Chelsea confirmou o favoritismo e avançou à próxima fase da Copa da Inglaterra ao vencer o Charlton por 5 a 1, neste sábado, no The Valley, em Londres, pela terceira fase da competição. O jovem brasileiro começou no banco de reservas e foi acionado apenas no segundo tempo. A partida marcou o início de uma nova era no clube londrino. Foi a estreia oficial de Liam Rosenior no comando dos Blues, poucos dias após a saída de Enzo Maresca, em um jogo que serviu como primeiro teste do novo treinador em competição oficial. No primeiro tempo, o Chelsea encontrou dificuldades para furar a retranca montada pelo Charlton. Com posse de bola, mas pouca profundidade, a equipe demorou a transformar o controle em chances claras. O gol saiu apenas nos acréscimos, quando Hato aproveitou uma sobra dentro da área e acertou um chute de esquerda para abrir o placar. Na volta do intervalo, o Chelsea aumentou a intensidade e resolveu a partida rapidamente. Logo aos quatro minutos, após cobrança de falta, Adarabioyo desviou de cabeça e ampliou. O Charlton ainda esboçou reação ao diminuir com Leaburn na sequência, mas o gol acabou abrindo espaços para o time visitante explorar. Aos 17, Guiu apareceu bem posicionado na marca do pênalti para completar uma sobra e fazer o terceiro. Com o adversário exposto, o Chelsea seguiu pressionando e transformou a vitória em goleada nos minutos finais. Pedro Neto marcou nos acréscimos e, em seguida, Enzo Fernández converteu cobrança de pênalti para fechar o placar em 5 a 1. Com a classificação assegurada, o Chelsea agora volta as atenções para outro compromisso decisivo. A equipe enfrenta o Arsenal na próxima quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, em mais um teste importante neste início de trabalho sob o comando de Rosenior.