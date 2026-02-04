Capa Jornal Amazônia
Na estreia de Paquetá no Maracanã, Flamengo apenas empata com o Inter e é vaiado no Maracanã

Estadão Conteúdo

Após um brilhante 2025, o Flamengo continua decepcionando na atual temporada e já acumula quatro jogos sem vitória. Depois das derrotas para Fluminense, São Paulo, e Corinthians, amargando o vice da Supercopa, desta vez o time ficou no empate por 1 a 1 diante do Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sendo bastante vaiado pela torcida no Maracanã.

A partida tinha grande expectativa, ainda mais quando Paquetá foi anunciado como titular. Foi a estreia dele e do Flamengo no Maracanã no Brasileirão, mas ainda sem engrenar, revezando em momentos de sonolência e outros de afobação. Tanto que, após o fim do primeiro tempo e no apito final, o time saiu sob vaias da torcida, que esperava um futebol mais convincente deste elenco recheado de estrelas e que realizou um grande futebol na temporada passada, sendo campeão do Carioca, Brasileiro e da Libertadores, além do vice mundial, diante do PSG, nos pênaltis.

Com o resultado, o Flamengo somou seu primeiro ponto no nacional, assim como o Internacional, que largou com derrota para o Athletico-PR no Beira-Rio.

O duelo começou morno, sem as duas equipes pressionarem nos minutos iniciais. O Flamengo manteve sua característica de trocar passes e costurar suas jogadas desde a linha defensiva, mas encontrou dificuldade para passar pela linha de cinco do Internacional. Encaixotando o adversário, o time gaúcho dobrava a marcação em Arrascaeta e explorava os contra-ataques. Carbonero criou a primeira grande chance da partida, aos 16 minutos, quando finalizou rente à trave de Rossi.

Estreando no time titular, Paquetá era tímido e ficou isolado no lado direito do campo. Mesmo pouco participativo, obrigou Rochet a fazer a defesa, em chute de dentro da área. A melhor chance mesmo saiu dos pés de Arrascaeta, tendo o chute bloqueado na hora certa por Victor Gabriel. Nos acréscimos, o Inter aproveitou a sua última chance. Borré recebeu de Carboneto, deu uma bela finta em Léo Ortiz e bateu cruzado para marcar, aos 46, para vaias da torcida flamenguista no Maracanã.

O Flamengo seguiu desligado na volta do intervalo e quase foi surpreendido por Carbonero, parado em grande defesa de Rossi com menos de um minuto. O lance serviu para acordar o time e entrar novamente na partida. Mantendo sua postura de troca de passes, começou a empilhar chances e cansar a defesa gaúcha. Até que, aos 23 minutos, Bernabéi cochilou e derrubou Varela dentro da área. Arrascaeta deslocou Rochet e deixou tudo igual de pênalti.

Até natural que depois do gol, o Flamengo aumentasse a pressão, como no chute de Carrascal salvo por Rochet com o pé. Porém, o que se viu depois foram diversas tentativas frustradas de cruzamentos e infiltrações, facilitando a vida do Internacional, que suportava a pressão e ainda assustava na bola parada. Os acréscimos ganharam um pouco mais de emoção, com os times se revezando nos contra-ataques, entretanto a efetividade passou longe e o duelo terminou empatado, para mais vaias no Maracanã.

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Carioca, onde encara o Sampaio Corrêa no sábado, às 21h, no Maracanã, precisando a qualquer custo da vitória para não disputar o Quadrangular do Rebaixamento do estadual. Já o Internacional atua no domingo, às 18h, diante do São Luiz, no Beira-Rio, em jogo único das quartas do Campeonato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Lucas Paquetá (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Everton (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres), Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Aguirre), Borré (Alerrandro) e Carbonero (Thiago Maia). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Borré, aos 46 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 23 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Paquetá, De la Cruz, Varela, Samuel Lino, Ronaldo e Vitinho.

ÁRBITRO - Rodrigo José de Pereira Lima (MG).

RENDA - R$ 3.857.425,00.

PÚBLICO - 56.421 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

