Na estreia de Gerson, Cruzeiro é derrotado pelo Democrata antes do clássico contra o Atlético Estadão Conteúdo 22.01.26 21h13 O time principal do Cruzeiro amargou, na noite desta quinta-feira (22), sua primeira derrota na temporada. A equipe comandada por Tite voltou ao Mineirão para encarar o Democrata-VG, no fechamento da quarta rodada, e mesmo com a festa pela estreia do meia Gerson, não conseguiu produzir e acabou derrotado por 1 a 0. Curiosamente, no último encontro entre as equipes, na última temporada, o time de Governador Valadares também havia vencido, por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro. Mesmo com o tropeço, o Cruzeiro se manteve em seis pontos e na liderança do Grupo C, com dois de vantagem para o terceiro colocado Itabirito. Do outro lado, o Democrata foi a sete e subiu para o segundo lugar do Grupo A, abrindo três do Atlético-MG. Gerson deu seu cartão de visitas para a torcida do Cruzeiro no Mineirão, mas não mostrou tudo o que pode entregar. O meio-campista chegou a parar no goleiro adversário na primeira etapa, mas não conseguiu manter o ritmo e foi substituído na segunda etapa. Buscando mais uma vitória à frente de sua torcida, o Cruzeiro iniciou o duelo se lançando ao ataque aos oito, quando Arroyo mandou de cabeça e Thulio defendeu. Logo depois, aos 13, foi a vez do estreante Gerson receber de Chico da Costa e mandar uma bomba, para grande defesa do goleiro do Democrata. O Cruzeiro ainda chegou com Japa e Kaique Kenji, que pecaram na pontaria, mas desde então, o jogo caiu em ritmo e foi para o intervalo sem gols. Na volta para o segundo tempo, o time de Tite até levou perigo com Christian e Matheus Pereira, que entraram no início da etapa final, mas quem sorriu primeiro foi o time visitante. Aos 15, Thulio lançou a bola ao ataque, João Marcelo cabeceou para trás, Fagner não conseguiu cortar e Bryan Gabriel mandou por cobertura, abrindo o marcador para o Democrata. Atrás no placar, o Cruzeiro viu o adversário se fechar na defesa e só conseguiu levar perigo aos 35, quando Kaio Jorge mandou de voleio, a defesa tirou e Arroyo mandou perto do gol. Aos 45, foi a vez de Kauã Prates tentar de cabeça e mandar para fora, garantindo a vitória do time visitante. Sem tempo a perder, o Cruzeiro já se prepara para seu primeiro grande desafio na temporada, neste domingo (25), quando vai até à Arena MRV para encarar o Atlético-MG, às 18h. Pouco depois, às 20h, é a vez do Democrata visitar o Tombense, no estádio Antônio Guimarães de Almeida. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 0 X 1 DEMOCRATA CRUZEIRO - Cássio (Otávio); Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Ryan Guilherme (Christian), Gerson (Villarreal) e Japa; Arroyo, Kaique Kenji (Matheus Pereira) e Chico da Costa (Kaio Jorge). Técnico: Tite. DEMOCRATA - Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Henrique e Bryan Gabriel (Henrique Halls); Luiz Henrique, Léo Dourado (Guilherme Batata), Bernardo Diniz e Dudu Pedrotti (Felipe Alves); Bismarck (Márcio Jonatan) e Marcelinho (Marco Antônio). Técnico: Wladimir Araújo. GOL - Bryan Gabriel, aos 15 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bismarck e Japa. ÁRBITRO - Ronei Cândido Alves (MG). RENDA - R$ 495.285,00. PÚBLICO - 20.285 presentes. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 