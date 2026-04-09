Na estreia de Franclim Carvalho, Botafogo tem empate frustrante com Caracas pela Sul-Americana Estadão Conteúdo 09.04.26 21h22 O novo técnico Franclim Carvalho não teve sua estreia dos sonhos pelo Botafogo. Pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, amargou um empate frustrante com o Caracas-VEN por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Nilton Santos. O resultado fez o treinador português sentir o gosto da pressão que vive o clube e foi vaiado pela torcida no intervalo e ao final da partida. O treinador não teve muita escolha, manteve boa parte da espinha dorsal, mas a postura fria em campo fez a diferença na primeira etapa, saindo com a derrota parcial para os vestiários. No segundo tempo, viu sua substituição fazer efeito, com a entrada de Arthur Cabral marcando o gol de empate logo no começo. O que era esperança, se tornou frustração, com muitos erros de passe e tomadas de decisões, e um empate com sabor de derrota. Com o resultado, o Botafogo e o Caracas somam apenas um ponto na chave, que é liderada pelo Racing-ARG, que venceu o Independiente Petrolero-BOL por 3 a 1, e seu próximo adversário pela segunda rodada, na quarta-feira, às 19h, na Argentina. Não houve muita diferença no Botafogo para a estreia de Franclim Carvalho. O treinador manteve a espinha dorsal, mas o aspecto de protagonizar o jogo seguiu longe do campo. Apesar de dominar a posse da bola, o time carioca era lento e pouco conseguia transições ou costurar jogadas ofensivas que levasse algum perigo ao gol venezuelano. Quando conseguiu pisar na área, viu o VAR anular um possível pênalti em cima de Matheus Martins. O Botafogo até que teve um pouco de inspiração depois do lance, mas o chute de Júnior Santos foi fraco para o gol. Para piorar a situação, aos 42, Wilfred Correa pegou a sobra na área e, livre de marcação, abriu o placar para o Caracas, fazendo todo o time carioca sair sob vaias para o intervalo. Na volta do intervalo, Franclim Carvalho lançou Arthur Cabral em campo e a substituição surtiu efeito de imediato. Oportunista, o atacante apareceu para pegar o rebote e deixar tudo igual, aos quatro minutos. O gol afastou o nervosismo e fez com que o Botafogo arriscasse mais ao gol. Construindo mais, ficou próximo da virada, mas o chute de Arthur Cabral explodiu no travessão. Com o passar do tempo, a ansiedade foi tomando conta dos jogadores. Acelerando as jogadas e com seguidas tomadas de decisões equivocadas, desperdiçando chance atrás de chance. Do outro lado, o Caracas se mostrava pouco interessado no contra-ataque e se fechou totalmente na defesa. Na reta final, Barrera teve a chance de se consagrar, mas chutou em cima de Benítez, tirando de vez a paciência do torcedor, que aumentou o tom dos protestos. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 1 X 1 CARACAS-VEN BOTAFOGO - Raul; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque (Jhoan Hernández); Allan, Danilo, Santi Rodríguez (Barrera) e Montoro; Matheus Martins (Arthur Cabral) e Júnior Santos (Kadir). Técnico: Franclim Carvalho. CARACAS - Benítez; Fereira, Quitero, Mago e Yendis; Larotonda. Figueroa (Reinoso) e Wilfred Correa (La Mantía); Lezama (Chris Martínez), Sebastián González (Adrián Fernández) e Covea (Uribe). Técnico: Fernando Aristeguieta. GOLS - Wilfred Correa, aos 42 minutos do primeiro tempo. Arthur Cabral, aos quatro minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER). CARTÕES AMARELOS - Bastos, Allan e Kadir. RENDA - R$ 248.107,00. PÚBLICO - 11.931 torcedores. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39