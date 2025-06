Musiala faz 3 e Bayern humilha frágil Auckland City por 10 a 0 na estreia no Mundial de Clubes

Depois de um empate sem gols na abertura do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique tratou de melhorar a média de bolas nas redes e impôs uma goleada por 10 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, neste domingo, no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos, na estreia das duas equipes da competição.

Musiala entrou na etapa final e fez três gols, enquanto Olise marcou dois e deu três assistências, sendo considerado o melhor em campo. Coman (2), Müller (2) e Boey completaram o placar.

Com o resultado, o time alemão larga na frente no Grupo C, com três pontos, deixando o adversário na última posição. No complemento da rodada, Boca Juniors e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), em Miami. O próximo compromisso da equipe de Vincent Kompany será diante dos argentinos, na sexta-feira, às 22h. Já os neozelandeses encaram o time português, também na sexta-feira, às 13h.

Mesmo sem contar com boa parte de seus titulares - à exceção de Neuer, Stanisic, Kimmich, Olise e Kane -, já que terá partidas mais difíceis pela frente, o poderoso campeão alemão confirmou a brutal superioridade técnica e física diante de um time semiamador, que reina na Oceania, mas mostrou-se incapaz de fazer frente aos grandes clubes do planeta.

Assim, dominante do início ao fim do primeiro tempo - apenas Neuer passou os 45 minutos no campo de defesa -, o Bayern de Munique precisou de apenas 21 minutos para marcar 4 a 0 e aniquilar o jogo, antes de desacelerar e se preservar em campo - foi para o intervalo com o marcador apontando 6 a 0.

Conor Tracey, o goleiro que opera uma empilhadeira no setor de logística de uma empresa veterinária na maior parte do tempo, até tentou dar trabalho no início e fez bela defesa em cabeceio de Coman, mas o meia-atacante abriu o placar na jogada seguinte, também de cabeça, aos 5 minutos, anotando o primeiro tento do Mundial de Clubes.

A partir daí, o conjunto de Munique não parou mais: balançou a rede em trabalho coletivo, com Boey, em jogada individual e em cruzamento, com Olise, por baixo, novamente com Coman, aproveitando pelo alto em chutes de longe. Até o festejado Thomas Müller, que se despede do time bávaro neste Mundial, anotou seu 249º tento em sua 752º partida oficial pela equipe alemã.

No intervalo, Kompany sacou Coman e Olise, autores de dois gols cada um na etapa inicial, e acionou o jovem Lennart Karl, 17 anos, e o experiente Gnabry no ataque. O Bayern continuou trocando passes com paciência na intermediária adversária em busca de espaços, mas as finalizações erradas e as boas defesas de Tracey evitavam um placar ainda mais elástico.

Artilheiro do Campeonato Alemão e um dos goleadores da Liga dos Campeões, Harry Kane esteve em campo por 60 minutos, mas foi substituído por Musiala sem conseguir balançar a rede. Seu substituto, por sua vez, só precisou de 12 minutos para marcar duas vezes - em chute colocado de fora da área e de pênalti - ampliando a vantagem alemã para 8 a 0.

David Yoo, atacante e professor de educação física em colégios e faculdades da Nova Zelândia, até ficou frente a frente com Neuer, mas desperdiçou a única chance de marcar um sonhado gol para o Auckland. Musiala ainda marcou seu terceiro gol nos minutos finais, abrindo vantagem na artilharia da competição, antes de Müller fechar o placar em 10 a 0.