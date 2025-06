Musa do Vasco promete nudes a cada gol sofrido pelo Flamengo

Pensando no Mundial de Clubes, a musa do time do Vasco, Bia Fernandes, fez uma promessa inusitada durante o torneio, ela disse que enviaria nudes de graça para seus assinantes na plataforma Privacy. A promessa valerá para cada gol sofrido pelo Flamengo, principal rival do Vasco nos jogos de futebol brasileiros.

"Acho que os jogadores do outros times do grupo do meu rival precisam dessa forcinha para se animarem. Mas vou mandar apenas para cada gols que o Flamengo tomar que é o justo. Quero que todos os meus fãs vibrem comigo todo gol levado pelo Menguinho", explicou Bia Fernandes.

Após realizada a promessa, já houve o primeiro jogo, porém o time rubro-negro venceu por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia. Ao todo, a musa do Vasco já conta com mais de 346 mil seguidores no Instagram e ficou famosa nas mídias sociais compartilhando diversas experiências sobre a sua vida.

Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes 2025, popularmente conhecido como Super Mundial, é organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). No total, são 32 clubes das seis confederações continentais que disputarão uma taça com acabamento banhado a ouro de 24 quilates. Veja quais times estão na disputa:

Grupo A

Palmeiras

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

Los Angeles FC (EUA)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al-Hilal (ARS)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUT)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)