Mundial de Surfe de Saquarema está garantido até 2028

Saquarema, na Região dos Lagos, está novamente no centro das atenções do surfe mundial. Entre os dias 21 e 29 de junho, a cidade sediará mais uma etapa do Campeonato Mundial de Surfe da Liga Mundial de Surfe (WSL), na Praia de Itaúna, consolidando sua posição como destino de excelência para o esporte e impulsionando setores como turismo, comércio, serviços e entretenimento.

Conhecida como o “Maracanã do Surfe”, Saquarema será palco não apenas de manobras radicais e ondas perfeitas, mas também de uma série de atrações culturais e artísticas que integram a programação oficial do evento, como apresentações da Esquadrilha CEU, DJs, oficinas e shows gratuitos.

A principal novidade deste ano foi anunciada pela prefeita Lucimar Vidal, que confirmou a renovação da parceria com a WSL por mais três anos, até 2028. Com isso, Saquarema segue sendo a única cidade do mundo a sediar as três etapas do circuito mundial da liga: o Qualifying Series (QS), o Championship Tour (CT) e o Challenger Series (CS), este último previsto para outubro.

“Saquarema vai além das ondas. Receber essa grande etapa do Mundial de Surfe será uma grande honra, sabendo também que vamos realizar o evento por mais três anos. É muito importante para o nosso município saber que tudo isso impulsiona e vem impulsionando o progresso da nossa cidade, fomentando turismo, economia e hotelaria local”, destacou a prefeita.

Em 2024, o campeonato movimentou R$ 159 milhões na economia fluminense, representando um crescimento de 64% em relação à edição anterior. O valor gerou uma injeção de R$ 114 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 350 mil turistas estiveram em Saquarema durante o evento, com gasto médio de R$ 607 por pessoa. A rede hoteleira atingiu 100% de ocupação, beneficiando também municípios vizinhos como Rio Bonito, Araruama e Arraial do Cabo.

Além disso, mais de 1.800 empregos diretos e indiretos foram gerados durante o período. Para a edição de 2025, a expectativa é ainda mais otimista: a projeção é de um aumento de 40% na movimentação econômica, superando a média histórica de crescimento anual de 30%.