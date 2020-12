Mulher agredida por ex-namorado chegou a temer pelo ‘pior’; lutador assume agressão

Na última semana, o Kickboxing virou pano de fundo para um caso de violência doméstica. Kellen Rodrigues, de 30 anos, que é faixa-marrom da equipe Família Fight, acusou o ex-namorado, Rubens Figueira dos Santos, lutador de Kickboxing, de agressão em uma cerimônia de confraternização. O fato aconteceu em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, e está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

- Ele, com ciúme, desferiu um golpe no meu rosto, fraturando meu nariz. Eu fui salva talvez pela reação dela (uma amiga que estava junto na confraternização). No momento, ela pensou rápido, pegou um objeto e jogou nele. Ele caiu, eu consegui correr e fugir do local da agressão. Talvez poderia ter sido diferente. Poderia ter sido muito mais do que um nariz fraturado - destacou Kellen em um vídeo publicado nas redes.

À TATAME, Kellen, que é filha do Mestre Hulk, disse que o relacionamento entre ela e Rubens durou 1 ano e três meses, mas foi marcado por “brigas”. Atualmente, o lutador está com a mãe dos seus três filhos. A faixa-marrom de Kickboxing ainda comentou que incentivou “Rubinho” a viver do esporte.

- Ele era um atleta competidor e ficou desempregado. Eu então sugeri: ‘Por que não trabalhar com o que amamos, ensinando às pessoas aquilo que tanto sabemos?’ Ele falava que não sabia ensinar, só sabia trocar porrada no ringue, mas iniciamos, com apoio de alguns amigos, as aulas no quintal da casa da mãe dele - relembrou Kellen.

Criada nas artes marciais, Kellen, que tem como principal inspiração o pai, famoso Mestre Hulk, disse que não tem recebido tanto apoio da comunidade da luta, mas que seus familiares e amigos estão lhe apoiando. A atleta ainda garantiu que vai dar um tempo do Kickboxing, mas que pretende retornar às atividades. A faixa-marrom, que segue se recuperando da cirurgia no nariz, ainda deixou um recado para as demais mulheres.

- Nós temos a Lei Maria da Penha que nos assegura em casos como esse, assim como a Patrulha Maria da Penha ou ligar para 180. Mulher não foi feita para apanhar! Não se calem nunca. Esse golpe não atingiu só meu rosto, mas meu psicólogo, meu emocional, atingiu meu filho ao ver a mãe com nariz operado, meu pai e amigos. Eu tive os piores dias de minha vida dentro de um hospital - desabafou Kellen.

Lutador assume agressãoProcurado pela TATAME, Rubens Figueira, que ao término do namoro com Kellen reatou com a mãe de seus três filhos, disse que seguia um relacionamento extraconjugal com a ex-namorada. O lutador deu a sua versão do caso na festa de confraternização da equipe e admitiu que agrediu a Kellen com um soco no rosto.

- Discutimos a respeito do exame de faixa que eu paguei pra ela e da atitude dela querendo me provocar ciúmes. Eu falei que iria levar (para a confraternização) a minha esposa. Em momento algum houve palavras de baixo calão de ambas as partes, mas ela levantou uma mão e fechou a outra em posição de ataque. Eu, no reflexo e sem pensar, dei um soco no rosto dela. Devido ao fato dela, em outras ocasiões, ter agido com violência comigo. Eu me precipitei na minha reação - confessou “Rubinho” que está no Kickboxing desde 2004 e também fazia parte da Família Fight, mas que pelo ocorrido deixou a academia do Mestre Marcelo Correia.

O faixa-preta afirmou que está arrependido da ação de agredir a ex-namorada.

- Acredito que sim (deveria ter agido diferente). Como faixa preta, minha reação poderia ter sido melhor, mas também como ser humano, nem sempre a gente consegue controlar todas as nossas emoções. Antes de ser um faixa preta, eu sou um ser humano falho. Me arrependo porque acabei trazendo muitos problemas para minha carreira e pra minha vida que estava em uma boa fase e também para as pessoas que eu amo. Para a Kellen, eu peço perdão a ela e sua família por todo dano que eu possa ter causado - concluiu o “Rubinho”.