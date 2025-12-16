Mounjaro receitado a jogadores do São Paulo não era autorizado pela Anvisa e custa R$ 5,6 mil

O médico Eduardo Rauen indicou um fornecedor irregular do medicamento Mounjaro, utilizado para emagrecimento, a jogadores do São Paulo. A informação foi revelada por reportagem do Uol nesta terça-feira, 12, e a parceria de Rauen com o clube envolve o TecFut, centro de tecnologia e ciência no futebol.

De acordo com o Uol, o profissional indicou um fornecedor que vendia Mounjaro importado. Tal prática é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, o fornecedor trata-se de uma pessoa física, o que também é vedado pelo órgão regulador.

O vendedor solicita R$ 5.599 por unidade do medicamento, valor que está acima do preço de mercado. No mercado, o custo varia de R$ 1.523,06 a R$ 4.067,81, dependendo do ICMS, da dose e da quantidade de canetas por embalagem.

Clube abre apuração sobre uso de Mounjaro

Dois atletas do São Paulo utilizaram Mounjaro (caneta emagrecedora) na temporada que se encerrou neste mês. Antes da revelação sobre o fornecedor, o clube havia se manifestado publicamente. A diretoria reiterou que agiu dentro das normas exigidas e argumentou não haver relação do caso com o elevado número de lesões em 2025.

Com a suspeita sobre a origem do medicamento, a diretoria são-paulina decidiu abrir uma apuração interna. O objetivo é investigar a fundo a situação do fornecedor irregular indicado pelo médico.

Médico se manifesta sobre a situação

Ao Uol, Eduardo Rauen declarou que não fará novas manifestações sobre o assunto. Ele afirmou que sua atuação se limita à avaliação clínica, diagnóstico e tratamento dos atletas. Rauen disse já ter se manifestado publicamente sobre o medicamento Mounjaro.

O médico destacou que o objetivo de sua manifestação anterior foi informar e esclarecer a situação clínica e a natureza estritamente médica da indicação. Demais informações de cunho médico, segundo ele, só podem ser prestadas dentro dos limites éticos e legais, respeitando o dever de sigilo profissional.

Regulamentação e uso do Mounjaro

Medicamentos como o Mounjaro ganharam popularidade nos últimos meses. Originalmente, ele é utilizado para o tratamento de diabete tipo-2, pois compensa a falta de insulina no organismo. Contudo, a caneta se tornou conhecida por seu efeito "emagrecedor".

No Brasil, a prescrição do Mounjaro é regulamentada desde setembro de 2023. A Anvisa aprovou seu uso específico para emagrecimento apenas em junho de 2025. Até essa data, a prática era considerada off-label, ou seja, fora da indicação oficial da bula.

O uso para emagrecimento, no entanto, é restrito a casos específicos. É limitado a pacientes cujo Índice de Massa Corporal (IMC) seja igual ou superior a 27 kg/m² e que apresentem ao menos uma condição de saúde relacionada ao peso. Mais recentemente, a agência também validou o uso para tratar apneia obstrutiva do sono.