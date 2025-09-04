Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool se declara inocente

Estadão Conteúdo

O motorista acusado de atropelar um grupo de torcedores do Liverpool, em maio, durante a celebração do título do Premier League, se declarou inocente, em audiência nesta quinta-feira, nas 31 acusações que enfrenta no tribunal.

Paul Doyle, de 53 anos, enfrenta 18 acusações de tentativa de lesão corporal grave com intenção, nove de lesão corporal grave com intenção, duas de ferimento com intenção, uma de direção perigosa e uma de briga. Doyle parecia calmo ao ouvir as acusações durante a audiência de alegações do Tribunal de Liverpool, realizada por videoconferência da prisão.

As acusações contra Doyle referem-se a 29 vítimas com idades entre seis meses e 77 anos, que foram atingidas pelo incidente no centro da cidade, em 26 de maio.

Os torcedores comemoravam o 20º título do Liverpool, que igualou o recorde do Manchester United, quando Doyle supostamente dirigiu por uma rua cheia de torcedores. A polícia disse acreditar que Doyle passou por um bloqueio de estrada seguindo uma ambulância que tentava chegar a uma possível vítima de ataque cardíaco.

O julgamento de Doyle está marcado para começar em 25 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Liverpool

julgamento

atropelamento

torcedores
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira

Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona

04.09.25 12h21

Futebol

Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B

Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato

04.09.25 10h53

Futebol

Sete, o número tão festejado, vira desafio

04.09.25 10h07

SÉRIE B

Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo

Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário

03.09.25 17h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

AGRESSÃO

VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia

Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão

03.09.25 23h44

Futebol

Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B

Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão

04.09.25 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda