Morte de Emiliano Sala completa dois anos, e família cobra: 'Não sabemos como e o porquê morreu'

A morte do ex-atacante Emiliano Sala, que viajava de Nantes, na França, para atuar pelo Cardiff City, do País de Gales, completa dois anos nesta quinta-feira. O argentino havia acertado sua transferência para a equipe britânica, mas o avião em que estava caiu no Canal da Mancha. Até hoje a família de Sala não tem respostas sobre o caso.

- É uma tragédia dois anos terem se passado desde a morte de Emiliano e ainda não sabermos exatamente como e o porquê ele morreu. Uma investigação é a única maneira de se estabelecer toda a verdade - disse o advogado da família, David Machover, que completou:

- Tenho muito esperança de que o tribunal defina uma data para o inquérito começar imediatamente após o julgamento de David Henderson (piloto), para que a família não tenha de suportar outro aniversário de luto sem respostas.

David Henderson será julgado em outubro deste ano. Era ele quem estava escalado para pilotar a aeronave inicialmente, mas a função foi delegada a David Ibbotson, de 59 anos, pouco antes da decolagem. O corpo de David Ibbotson nunca foi encontrado.

Nas redes sociais, o Nantes recordou a morte do argentino e disse que Sala jamais será esquecido.

- Já faz dois anos. Para sempre em nossos corações, Emiliano - disse o clube.