Morre o irreverente goleiro Hugo Gatti, ídolo dos argentinos, aos 80 anos

O povo argentino acordou duplamente de luto nesta segunda-feira. Além da notícia da morte do papa Francisco, também foi confirmado o falecimento do ex-goleiro Hugo Orlando Gatti, aos 80 anos, vítima de problemas respiratórios. Ídolo do Boca Juniors e atleta da seleção da Argentina, o camisa 1 se destacou não apenas pelas defesas, mas por sua irreverência e "loucura" em campo.

Nenhum jogador na história atuou mais do que Gatti na primeira divisão da Argentina. Foram 765 aparições em 26 temporadas. Com o Boca Juniors, ele ganhou duas Copas Libertadores, sendo a de 1977 diante do brasileiro Cruzeiro, uma Copa Intercontinental e três Campeonatos Argentinos. No país, ainda defendeu River Plate, Ginmasia La Plata, o modesto Atlanta, onde começou, e o Unión Santa Fé.

"O Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente o falecimento de Hugo Orlando Gatti, eterno ídolo e multicampeão xeneize. Estamos com sua família e entes queridos neste momento", escreveu o Boca Juniors, no qual o goleiro atuou em 417 oportunidades. É o segundo com mais jogos no clube.

Hugo Gatti revolucionou a posição de goleiro não apenas pela faixa na cabeça e o calção justo, mas por sua habilidade com os pés e na defesa de penalidades. Entre as traves, ganhou o apelido de "El Louco" por partir para cima de defensores e pelo estilo das vestimentas e era definido, ainda, como "rebelde" por fazer outras maluquices em campo. Ele esteve na Copa do Mundo de 1966.

"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Hugo Gatti, lendário goleiro e lenda do futebol argentino. O Real Madrid gostaria de expressar suas condolências e simpatia à sua família, seus companheiros de equipe, todos os seus entes queridos e todos os clubes pelos quais jogou", prestou homenagem o clube merengue, ao qual o argentino sempre demonstrava enorme admiração.

"Hugo Gatti sempre demonstrou seu madridismo e seu amor e paixão pelo Real Madrid, tanto nos melhores momentos quanto nos mais difíceis. Todos os fãs do Real Madrid sempre o levarão em seus corações. Ele faleceu aos 80 anos. Descanse em paz."