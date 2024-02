Morre Kurt Hamrin, último sobrevivente da final da Copa de 1958, aos 89 anos

Kurt Hamrin, atacante sueco que encantou as multidões com sua velocidade e habilidade, faleceu neste domingo (4) em sua casa em Florença, na Itália, aos 89 anos. Apelidado de "Passarinho", ele era o último jogador sobrevivente da final da Copa do Mundo de 1958, quando a Suécia perdeu por 5 a 2 para o Brasil de Pelé.

Nascido em Estocolmo em 1934, Hamrin começou sua carreira no AIK, da Suécia, antes de se mudar para a Itália em 1956. Na Europa, ele jogou em grandes times como Juventus, Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, tornando-se um dos maiores artilheiros da história da Serie A, com 190 gols.

Mas foi na Fiorentina que o atacante se tornou um verdadeiro ídolo. Em oito temporadas com a Viola, ele marcou 208 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Em 1961, ele foi fundamental para a conquista da Recopa Europeia, o único grande troféu continental da Fiorentina.

A morte de Hamrin foi recebida com grande pesar pelo mundo do futebol. A Federação Sueca de Futebol o descreveu como "um dos maiores ícones do futebol sueco". A Fiorentina também prestou homenagem ao jogador. "Hamrin foi e sempre será uma verdadeira lenda para todos os fãs de futebol", escreveu o clube.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)