Franz Beckenbauer morre aos 78 Anos; veja a trajetória do 'Imperador' do futebol alemão

O mundo do futebol está novamente de luto com a notícia da morte do ex-jogador e técnico alemão Franz Beckenbauer, aos 78 anos. O ícone, conhecido como "Kaiser" ("o imperador"), morreu pacificamente enquanto dormia neste domingo (7), cercado por sua família, conforme confirmado em comunicado oficial.

Beckenbauer marcou seu nome na história do futebol alemão como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Capitão da seleção alemã na conquista da Copa do Mundo de 1974 e treinador vitorioso em 1990, ele se destacou também como jogador histórico do Bayern de Munique, onde conquistou a Liga dos Campeões em três ocasiões (1973-74, 1974-75 e 1975-76).

Nas redes sociais, vários torcedores relembraram lances de Beckenbauer em ação e ainda a amizade com o Rei do Futebol, Pelé.

Após deixar o clube alemão, Beckenbauer seguiu sua carreira internacional, jogando ao lado de Pelé no New York Cosmos, nos Estados Unidos. Além de suas contribuições como jogador, ele teve sucesso como treinador da seleção alemã, do Olympique de Marseille e do Bayern de Munique. Beckenbauer também ocupou cargos de destaque na Federação Alemã e na Fifa.

Sua impressionante trajetória o tornou um dos três únicos no mundo a conquistar a Copa do Mundo tanto como jogador quanto como treinador, em 1990, ao levar o time germânico ao trimundial. A notícia da morte de Beckenbauer chega pouco depois do falecimento de Zagallo, outro lendário vencedor das Copas, marcando um momento de pesar para o futebol mundial.

Relação com Pelé

Em 2022, quando anunciada a morte de Pelé, Beckenbauer usou as redes sociais para se despedir do ex-companheiro. "O futebol perdeu o maior da sua história hoje - e eu perdi um amigo único. Nascido em Três Corações, Pelé tinha três corações: pelo futebol, pela família e por todas as pessoas. Aquele que brincou com as estrelas e sempre ficou no chão. Fui para os EUA em 1977 porque queria muito jogar em time com Pelé no Cosmos Nova York. Esse tempo ao lado dele foi uma das maiores experiências da minha carreira. Ganhamos o campeonato americano na primeira tentativa e o Pelé me chamou de irmão. Foi uma honra inimaginável para mim. O futebol sempre será seu meu amigo! Você sempre permanecerá. Obrigado pelo seu jogo, ó Rei!", escreveu o ídolo da Alemanha em 29 de dezembro de 2022.