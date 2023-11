Morre o técnico Terry Venables, ex-Barcelona e que levou a Inglaterra à semifinal da Euro 1996

Terry Venables, renomado treinador que guiou a Inglaterra até as semifinais da Eurocopa de 1996 e teve passagem pelo Barcelona nos anos 1980, morreu aos 80 anos, conforme anunciado por sua família em comunicado. A notícia deixou o mundo do futebol de luto, lembrando as contribuições de Venables tanto como jogador quanto como treinador.

"Estamos completamente devastados com a perda de nosso maravilhoso marido e pai, que faleceu em paz ontem após uma longa enfermidade", informou a família de Venables neste domingo (26).

Com uma carreira de destaque como jogador, especialmente no Chelsea, Tottenham e Queens Park Rangers, pelo qual conquistou a FA Cup com os 'Spurs' em 1967, Venables iniciou sua bem-sucedida trajetória como treinador. Além de dirigir clubes como Crystal Palace e QPR, ele teve uma passagem notável pelo Barcelona, levando a equipe ao título do Campeonato Espanhol em sua primeira temporada.

A trajetória de Venables no Barcelona foi marcada pela final da Copa da Europa de 1986, quando a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Steaua Bucareste. Após seu período no Barcelona, Venables retornou ao futebol inglês para comandar o Tottenham, conquistando a FA Cup em 1991.

Ele também assumiu como técnico da seleção inglesa em 1994, alcançando as semifinais da Euro 1996.