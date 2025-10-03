Morre Edu Manga, habilidoso meia revelado no Palmeiras e com passagem na seleção, aos 58 anos Estadão Conteúdo 03.10.25 19h18 O futebol brasileiro se despediu nesta sexta-feira de um dos grandes nomes dos anos 80. Morreu, aos 58 anos, o habilidoso meia-atacante Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, grande revelação do Palmeiras, que também defendeu o rival Corinthians, além da seleção brasileira e fez sucesso no futebol mexicano (América), japonês (Shimizu S-Pulse) e espanhol (Real Valladolid. Ele estava internado em Barueri lutando contra problemas renais. "Hoje é um dia triste, perdi um dos melhores amigos que tinha no futebol, Edu Manga. Desde os 13 anos de idade no Palmeiras, eu, Edu Manga e Gerson Caçapa sempre juntos. Vá com Deus meu irmão. Você foi um craque, admirava seu futebol. Meus sentimentos", lamentou o lateral Denys, amigo pessoal e justamente quem o apelidou de Manga por causa de seu penteado. Nascido em Osasco, Edu foi revelado no Palmeiras em 1985, clube pelo qual atuou em 188 jogos e anotou 44 gols até 1989. E desde cedo se caracterizou por sua habilidade em armar jogos e também por superar marcação adversária com dribles. O futebol diferenciado o levou à seleção brasileira, pela qual jogou em nove oportunidades. "Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188 jogos com a camisa alviverde e acumulou convocações para a seleção brasileira. Prestamos nossas condolências à família e aos amigos do nosso eterno Edu Manga. Descanse em paz, craque!", lamentou o Palmeiras. O desempenho de alto nível no Palmeiras o levou para o América do México, no qual anotou 37 gols em 50 aparições e conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf e a Copa Interamericana em 1990. Após passagem rápida pelo Corinthians, o ex-meia seguiu desbravando no futebol internacional, agora no Shimizu S-Pulse, do Japão. Ainda defendeu Emelec, voltou ao América e passou também por Real Valladolid, eleito um dos melhores estrangeiros da história do clube. No Brasil, além dos arquirrivais do estado, também vestiu as camisas de Athletico-PR, Rio Branco, Sport, Remo, Náutico e Figueirense, onde se aposentou em 2002. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol luto Palmeiras Edu Manga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00