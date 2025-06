Morador de rua invade hotel nos EUA e é encontrado dormindo na cama de jogador do Fluminense

Um episódio inusitado marcou a passagem do Fluminense pelos Estados Unidos. No último sábado (21), um morador de rua invadiu o hotel Marriott Columbia, na Carolina do Sul, e foi encontrado dormindo na cama de um dos jogadores do elenco. A delegação tricolor está no local para disputar o Mundial de Clubes.

A situação veio à tona quando um dos atletas percebeu que não conseguia acessar seu quarto, mesmo com o cartão de entrada. Ele acionou a comissão técnica, que solicitou apoio da segurança do hotel. Ao entrarem no quarto, os seguranças se depararam com o homem deitado na cama do jogador.

Apesar do susto, nada foi furtado e ninguém ficou ferido. O invasor foi retirado do local e a segurança do hotel foi imediatamente reforçada. O caso segue sob investigação das autoridades locais.

Até o momento, nem o Fluminense nem a FIFA se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido. O Marriott Columbia segue sendo a base da equipe carioca durante sua permanência nos EUA. Os treinamentos vêm sendo realizados no Eugene Stone Stadium, na Universidade da Carolina do Sul.

Próximo compromisso

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Estádio Hard Rock, em Miami. A partida será válida pela última rodada do Grupo F do Mundial de Clubes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)