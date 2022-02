Monterrey x Al-Jazira: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (09/02) pelo Mundial de Clubes

Os times do Monterrey e Al-Jazira disputam nesta quarta-feira (09/02), em partida válida pelo Mundial de Clubes 2022. A partida está programada para começar às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Monterrey x Al-Jazira?

A partida Monterrey x Al-Jazira pode ser assistida pela TV Band

Como Monterrey x Al-Jazira chegam para o jogo?

A disputa é pelo 5º lugar e vale uma premiação em dinheiro. Os dois times vêm de derrotas.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes

Monterrey x Al-Jazira

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2022, 10h30

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Héctor Moreno e César Montes; Erick Aguirre, Luis Romo, Matías Kranevitter, Ponchito González e Jesús Gallardo; Maxi Meza e Rogelio Funes Mori. TÉCNICO: Javier Aguirre

Al-Jazira: Khaseif; Rabii, Kosanovic, Al Attas, Idrees; Ramadan, Serero; Diaby, Joao Victor, Mubarak; Al Attas. TÉCNICO: Marcel Keizer

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)