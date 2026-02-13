Moisés não admite Santos pensando em 'só' 46 pontos no Brasileirão e quer 'dançar' com Neymar

Moisés estreou pelo Santos no segundo tempo da derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, mas teve duas oportunidades para marcar, melhorando o desempenho ofensivo da equipe. Apresentado nesta sexta-feira e já ciente do que é lutar contra a queda no Brasileirão, o atacante de 29 anos diz que a equipe tem de pensar grande e não apenas em somar 46 pontos - que livra da queda. Ainda afirmou que, mesmo tímido, vai participar das dancinhas de comemoração ao lado do ídolo Neymar.

O reforço aceitou convite de Juan Pablo Vojvoda, com o qual atuou no Fortaleza. Só não sabia que chegaria em situação de enorme pressão. O Santos corre risco de ficar de fora das quartas do Paulistão - precisa ganhar do Velo Clube, domingo, e ainda torcer contra adversários - e está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em 2022, o Fortaleza ficou somente na 19ª posição da Série A ao fim do primeiro turno. Com segundo turno fantástico, alcançou vaga na pré-Libertadores, o mínimo que Moisés espera do Santos, não apenas sonhar em escapar da queda, como nas últimas temporadas.

"Foram 19 rodadas ruins, estávamos em 19º, momento difícil, mas depois, com suporte do Juan (Pablo Vojvoda) e da presidência conseguimos uma arrancada até a pré-Libertadores", lembrou. "Aqui, não podemos pensar apenas em 45, 46 pontos, é uma camisa muito pesada, um clube de tradição, muito grande e não podemos ficar lamentando a temporada passada. Espero fazer grande ano e buscar coisas grandes ao Santos", mostrou confiança.

A torcida santista vem vaiando e cobrando o time a cada tropeço e já tem protesto marcado para a Vila Belmiro duas horas antes da definição da primeira fase do Paulistão. O reforço pede voto de confiança das arquibancadas.

"Dentro do clube o ambiente é muito bom, todos focados em prol do Santos, fechado com a comissão técnica. E precisamos da torcida, não ficarmos em discussão, temos de focar no que fazer em campo, com o banco também aí pronto para ajudar", afirmou. "O Brasileirão começou mal, mas agora é focar no domingo, vale classificação, é entrar e fazer grande jogo e esquecer o lado da pressão. Que os torcedores possam colaborar, e sei que vão."

Depois de acompanhar Neymar pela televisão, como revelou, Moisés terá a chance de jogar ao lado do ídolo e não escondeu a ansiedade. "Qualquer um sonha em estar com Neymar, de bater falta a seu lado, tirar foto, jogar, não só com ele, mas Gabigol também. Via Neymar na TV e agora estamos juntos, isso é muito gratificante e espero ajudá-lo, precisamos do Neymar para ele mostrar do que é capaz mais ainda", frisou, garantindo que até das dancinhas participara´caso seja convocado. "Se ele chamar para dançar, tem de ir, envergonhado, mas vamos."