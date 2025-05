Modelo e algoz em Indian Wells: conheça Jack Draper, rival de João Fonseca em Roland Garros

O fenômeno brasileiro João Fonseca, de 18 anos, vem de duas vitórias por 3 sets a 0 em Roland Garros, diante de Hubert Hurkacz e Pierre-Hugues Herbert, na primeira e segunda rodadas, respectivamente. No entanto, na terceira fase, Fonseca, número 65 do mundo, enfrentará neste sábado, por volta das 10h (de Brasília), o adversário mais difícil da sequência: o número cinco do mundo, Jack Draper.

Natural de Londres, Draper tem 23 anos e vive um momento de ascensão, mirando o topo do ranking da ATP. Não é a primeira vez que os dois tenistas se enfrentam. Em março, o britânico levou a melhor no Masters 1000 de Indian Wells, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, o chamado "pneu". Draper terminou como campeão do torneio, derrotando na final o dinamarquês Holger Rune com duplo 6/2, em 1h09, na Califórnia.

Em Roland Garros, Draper chega à terceira fase após eliminar o experiente francês Gaël Monfils em uma verdadeira batalha contra o tenista e a torcida da casa. No fim, Draper confirmou o favoritismo com parciais de 6/3, 4/6, 6/3 e 7/5, após 3h13 de jogo. Na primeira rodada, já havia despachado o italiano Mattia Bellucci por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1, 6/4 e 6/2.

Além do título em Indian Wells, o tenista número um da Inglaterra está no circuito profissional desde 2021. No ano passado, venceu o ATP 250 de Stuttgart e o ATP 500 de Viena. Também foi semifinalista do US Open, mas acabou derrotado pelo rival Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

Fora das quadras, Draper se destaca no mundo da moda. O atleta é reconhecido por seus looks e é embaixador da marca de luxo britânica Burberry, além de participar de ensaios para a revista Vogue.