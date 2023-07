Tenista Mirra Andreeva recebe multa de R$ 43 mil após jogar raquete no chão em Wimbledon; vídeo

Mirra Andreeva, considerada uma das grandes promessas do tênis mundial, enfrentou uma multa de 8 mil euros (R$ 43 mil) ao jogar sua raquete no chão após ser derrotada pela estadunidense Madison Keys nas oitavas de final. Essa penalidade é a maior aplicada até o momento no torneio de Wimbledon em 2023.

Apesar de ser um valor alto, é apenas uma fração dos 131 mil libras (cerca de R$ 815 mil) que Andreeva ganhou ao chegar até as oitavas de final em um dos campeonatos mais prestigiados do mundo. Com apenas 16 anos, Andreeva se tornou a tenista mais jovem a chegar nesta etapa desde Cori Gauff em 2019.

VEJA MAIS

Durante a partida, ela jogou sua raquete no chão duas vezes, que não passaram despercebidas. Na primeira vez, Mirra expressou sua frustração após perder o primeiro set por 6/7, apesar de ter aberto uma vantagem de 4/1 no início.

No final do jogo, novamente se enfureceu quando a americana estava a apenas dois pontos da vitória, e a raquete foi jogada ao chão mais uma vez. Porém, Andreeva alegou que dessa vez foi um acidente e que o objeto escorregou de suas mãos. Ela argumentou: "Eu escorreguei e caí. Foi uma decisão errada". A juíza, no entanto, não aceitou a justificativa e concedeu o ponto para a adversária.

Os tenistas não podem jogar suas raquetes no chão por várias razões relacionadas à conduta esportiva e regras do jogo. A atitude de Mirra Andreeva, além de resultar em uma multa significativa, levantou discussões sobre a importância do fair play dentro de quadra.

Assista o momento que Mirra Andreeva é multada:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)