Marcelo Melo e John Peers deixam Wimbledon nas oitavas de final

O brasileiro Marcelo Melo e sua dupla, John Peers, deixaram Wimbledon nesta terça-feira (11), durante as oitavas de final do Grand Slam. A dupla foi eliminada da chave de duplas masculinas após a disputa contra os holandeses Tallon Griekspoor e Bart Stevens, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Com participação encerrada no All England Club, os cabeças de chave número 16 de Wimbledon não superaram as pontuações dos holandeses, que só entraram na chave principal de Grand Slam graças à desistência dos australianos Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios.

Agora, em Wimbledon, só resta a brasileira Luisa Stefani no profissional, disputando as quartas de final de dupla feminina ao lado da francesa Caroline Garcia.

