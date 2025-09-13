Capa Jornal Amazônia
Mirassol vence no Sul, dorme no G4 do Campeonato Brasileiro e aumenta crise no Grêmio

Estadão Conteúdo

O Mirassol fez jus em ser a sensação do Campeonato Brasileiro de 2025. Mais uma vez eficiente, foi até Porto Alegre e venceu a terceira seguida, ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, na Arena gremista, pela 23ª rodada, para entrar momentaneamente no G4 neste sábado. Já o time gaúcho segue instável, aumentando sua crise na temporada e deixando o campo sob muitas vaias.

Com gol de Alesson, o Mirassol chegou a 38 pontos, ocupando a quarta colocação e terá que torcer contra Bahia e Botafogo para seguir no grupo dos quatro primeiros ao fim da rodada. Já o Grêmio não vence há três jogos e aparece em 13º lugar, com 25 pontos e pode ver a zona de rebaixamento mais de perto dependendo dos resultados do fim de semana.

Empolgado pela estreia de Arthur, o Grêmio voltou a mostrar o mesmo problema na temporada. Com dificuldade na criação, teve dificuldade para furar a defesa adversária e a melhor chance saiu em chute de longe de Marlon. Walter espalmou e Cristaldo pegou o rebote, mas mandou para fora. O Mirassol era fiel ao seu jogo de troca de passes. Mantendo a efetividade, aproveitava melhor suas chances. Alesson aproveitou a falha de Arthur e quase marcou.

Já na reta final, o time visitante abriu o placar. Arthur cometeu falta próximo a área, Reinaldo ergueu na cabeça de João Victor, que cabeceou na trave. Alesson aproveitou o rebote e completou de cabeça para as redes, aos 44 minutos. O lance gerou reclamações do lado gaúcho, mas o VAR confirmou o gol após traçar as linhas. Nos acréscimos, mais reclamações gremistas, de um possível pênalti de Walter em Noriega, que o juiz mandou seguir.

Na volta do intervalo, o Grêmio tentou se impor. Rondando a área do Mirassol, buscou ser agressivo, porém seguiu pecando nas tomadas de decisões e conclusões a gol. Quando conseguiu espaço, João Pedro finalizou no meio do gol, sem dificuldade para Walter. O time paulista explorava bem os contra-ataques e mantinha a pontaria. Danielzinho bateu da entrada da área e Volpi fez grande defesa para evitar o tento adversário.

Com o passar do tempo, o Grêmio foi ficando nervoso, tanto que até errou na hora da substituição, com Alysson saindo no lugar de Pavón, o que não era pra acontecer, tirando a paciência de Mano Menezes. Na reta final, o time gaúcho abusou do jogo aéreo e tentativas desesperadas de buscar o empate. Enquanto isso, o Mirassol seguiu com o controle do jogo, ditando o ritmo e conduzindo mais uma vitória no Brasileiro.

Agora o Grêmio tem pela frente o Internacional no próximo domingo, às 17h30, no Beira Rio, em Porto Alegre. Já o Mirassol atua no meio de semana, na quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos, às 19h30, em jogo atrasado da 12ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 MIRASSOL

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur Melo, Dodi (Cristian Oliveira) e Cristaldo (Aravena); Alysson (Pavón) e Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Shaylon); Negueba (Chico Kim), Alesson (Carlos Eduardo) e Cristian (Matheus Bianqui). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Alesson, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kannemann e Cuéllar (Grêmio); Neto Moura e João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Grêmio

Mirassol
Esportes
