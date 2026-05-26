Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mirassol perde para o Lanús e vai para as oitavas da Libertadores como segundo do grupo

Estadão Conteúdo

O Mirassol sentiu o gosto da liderança do Grupo G, mas acabou derrotado pelo Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio La Fortaleza, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado, combinado com a vitória da LDU sobre o Always Ready, fez o time paulista cair para a segunda colocação da chave. Dois gols do time equatoriano foram marcados por Deyverson, ex-Palmeiras.

Mesmo com a derrota, o Mirassol garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. A LDU terminou na liderança do grupo com 12 pontos, mesma pontuação do clube paulista, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Já o Lanús, com o triunfo em casa, assegurou vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Always Ready terminou na lanterna, com três pontos.

Com uma formação alternativa, o Mirassol tentou começar o jogo pressionando a saída de bola do adversário, mas rapidamente passou a sofrer com a intensidade do Lanús. Após uma primeira tentativa de Eduardo, aos oito minutos, os argentinos assumiram o controle da partida e começaram a acumular oportunidades.

Walter Bou quase marcou por cobertura, Carrera desviou com perigo dentro da área e Salvio assustou em cobrança de falta. A pressão virou gol aos 21 minutos do primeiro tempo, quando a defesa paulista falhou após cobrança de escanteio e Medina aproveitou a sobra para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Lanús chegou a ampliar, mas o gol de Carrera foi anulado por impedimento. O time argentino seguiu mais perigoso e obrigou Alex Muralha a fazer outra boa defesa em chute de Aquino. O confronto ficou mais truncado na reta final, com muitas faltas e poucas chances claras de gol.

Sem conseguir criar ofensivamente, o Mirassol pouco ameaçou o goleiro Losada e confirmou a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 1 X 0 MIRASSOL

LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Peña Biafore), Agustín Cardozo e Salvio (Sepúlveda); Carrera (Watson), Walter Bou (Besozzi) e Aquino (Cabrera). Técnico: Mauricio Pellegrino.

MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Cariús, Lucas Oliveira (Lucas Mugni), João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Daniel Borges); Chico Kim, Aldo Filho (Alesson) e Eduardo; Everton Galdino (Carlos Eduardo) e Galeano (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Medina, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Agustín Cardozo e Gonzalo Pérez (Lanús); Willian Machado (Mirassol).

ÁRBITRO - Carlos Benitez (PAR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - La Fortaleza, em Lanús (ARG).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Lanús

Mirassol
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari

Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física

26.05.26 17h01

Futebol

Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube

Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada.

26.05.26 16h48

Futebol

Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação

Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados.

26.05.26 16h41

Futebol

Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo

Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 

26.05.26 16h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes se reencontram na competição após 16 anos

26.05.26 11h21

futebol

CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM

Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus

26.05.26 10h42

profissionalização

Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A

Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência

26.05.26 12h26

Futebol

Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo

Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

26.05.26 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda