Mirassol perde para o Lanús e vai para as oitavas da Libertadores como segundo do grupo Estadão Conteúdo 26.05.26 21h41 O Mirassol sentiu o gosto da liderança do Grupo G, mas acabou derrotado pelo Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio La Fortaleza, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado, combinado com a vitória da LDU sobre o Always Ready, fez o time paulista cair para a segunda colocação da chave. Dois gols do time equatoriano foram marcados por Deyverson, ex-Palmeiras. Mesmo com a derrota, o Mirassol garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. A LDU terminou na liderança do grupo com 12 pontos, mesma pontuação do clube paulista, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Já o Lanús, com o triunfo em casa, assegurou vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Always Ready terminou na lanterna, com três pontos. Com uma formação alternativa, o Mirassol tentou começar o jogo pressionando a saída de bola do adversário, mas rapidamente passou a sofrer com a intensidade do Lanús. Após uma primeira tentativa de Eduardo, aos oito minutos, os argentinos assumiram o controle da partida e começaram a acumular oportunidades. Walter Bou quase marcou por cobertura, Carrera desviou com perigo dentro da área e Salvio assustou em cobrança de falta. A pressão virou gol aos 21 minutos do primeiro tempo, quando a defesa paulista falhou após cobrança de escanteio e Medina aproveitou a sobra para abrir o placar. Na segunda etapa, o Lanús chegou a ampliar, mas o gol de Carrera foi anulado por impedimento. O time argentino seguiu mais perigoso e obrigou Alex Muralha a fazer outra boa defesa em chute de Aquino. O confronto ficou mais truncado na reta final, com muitas faltas e poucas chances claras de gol. Sem conseguir criar ofensivamente, o Mirassol pouco ameaçou o goleiro Losada e confirmou a derrota fora de casa. FICHA TÉCNICA LANÚS 1 X 0 MIRASSOL LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Peña Biafore), Agustín Cardozo e Salvio (Sepúlveda); Carrera (Watson), Walter Bou (Besozzi) e Aquino (Cabrera). Técnico: Mauricio Pellegrino. MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Cariús, Lucas Oliveira (Lucas Mugni), João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Daniel Borges); Chico Kim, Aldo Filho (Alesson) e Eduardo; Everton Galdino (Carlos Eduardo) e Galeano (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes. GOL - Medina, aos 21 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Agustín Cardozo e Gonzalo Pérez (Lanús); Willian Machado (Mirassol). ÁRBITRO - Carlos Benitez (PAR). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - La Fortaleza, em Lanús (ARG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Lanús Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30