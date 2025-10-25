Mirassol pega o Sport e tenta ampliar sequência de vitórias para seguir no G-4 no Brasileiro Estadão Conteúdo 25.10.25 8h43 Time-sensação do Campeonato Brasileiro 2025, o Mirassol voltou a engatar uma boa sequência após uma pequena variação negativa. Vindo de três vitórias seguidas, o time paulista tem a chance de quebrar seu recorde, visando seguir no G-4. Neste sábado, às 18h30, visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 30ª rodada. Os pernambucanos estão cada vez mais perto do rebaixamento. Depois de ficar três jogos sem vencer, o Mirassol superou o Fluminense (2 a 1), Internacional (3 a 1) e São Paulo (3 a 0), igualando seu recorde de vitórias em sequência. Em agosto, alcançou o mesmo feito ao vencer Fortaleza (1 a 0), Bahia (5 a 1) e Grêmio (1 a 0). Se conseguir, seguirá no G-4. Após os recentes triunfos, o time do interior paulista alcançou 52 pontos, em quarto lugar. Fora de casa, porém, vem de duas derrotas seguidas, contra Atlético-MG (1 a 0) e Corinthians (3 a 0), e busca recuperação. O técnico Rafael Guanaes terá o retorno dos atacantes Negueba e Chico da Costa. O primeiro estava suspenso e o segundo vinha treinando separado após mau rendimento nos treinos e ganho de peso. O goleiro Alex Muralha também cumpriu suspensão e volta a ser o reserva imediato de Walter. No meio-campo, Gabriel segue em transição física e não joga, assim como Yago Felipe, suspenso. O setor deve ser formado por Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques. Guanaes exaltou o trabalho coletivo do Mirassol, mas admitiu certa surpresa com a colocação. "Trabalho de muitas mãos e pés, mas falar que imaginaria que estaríamos em quarto, é mentira. Mas eu tinha certeza que poderíamos competir em alto nível e os resultados são reflexos desses processos", valorizou. O Sport não vence há seis jogos, sendo três empates e três derrotas. A última vitória foi em 21 de setembro, quando fez 1 a 0 no Corinthians, um de seus únicos triunfos no torneio. Com 17 pontos, amarga a lanterna (20º). Apesar de ainda ter um jogo a menos, está a sete pontos de distância do Fortaleza, 19º colocado com 24, e a 14 do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento (Z-4), em 16º com 31. Daniel Paulista também tem retornos para montar o Sport: o lateral-direito Aderlan, que estava suspenso por cartões amarelos, o meia Hyoran, recuperado de lesão, e o atacante Léo Pereira, reintegrado após punição disciplinar. Por outro lado, o volante Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17 e é desfalque certo. Além disso, o volante Rivera e o meia Lucas Lima saíram lesionados no jogo, seguem em recuperação e não devem ser relacionados. Daniel Paulista balançou no cargo após dizer que o Sport já precisava pensar em 2026 e admitiu frustração. "Infelizmente, os resultados me frustram porque eu vim com uma expectativa de alcançar resultados melhores. Infelizmente nós não estamos conseguindo", analisou. FICHA TÉCNICA SPORT X MIRASSOL SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista. MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes. ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO). DATA - 25/10 (sábado) HORÁRIO - 18h30 LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE). 