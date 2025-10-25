Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam Igor Wilson 25.10.25 7h07 Em clima de despedida da Série B, o Paysandu volta a campo hoje, às 18h30 (de Brasília), na Curuzu, para enfrentar o Avaí pela 34ª rodada da competição. O duelo, que terá cobertura lance a lance no portal O Liberal e transmissão na Rádio Liberal+, coloca frente a frente dois clubes em fases opostas, mas igualmente distantes de seus objetivos na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No lado bicolor, a palavra “esperança” soa mais como formalidade do que como sentimento real. Com apenas 27 pontos e ocupando a lanterna da Série B, o Papão encara o rebaixamento como uma questão de tempo. As chances matemáticas de queda ultrapassam os 99,5%, e o ambiente na Curuzu reflete o peso de uma temporada que se perdeu entre más atuações, desmanches no elenco e a falta de estabilidade dentro e fora de campo. VEJA MAIS [[(standard.Article) Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome']] Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso Nem o técnico Márcio Fernandes tenta manter o discurso de reação de quando assumiu o time. Os desfalques e a falta de motivação tornam o desafio ainda maior. O time perdeu Garcez — principal ou quase o único articulador das jogadas ofensivas — por questão contratual, já que pertence ao Avaí. Diogo Oliveira, outro nome decisivo, segue no departamento médico e dificilmente voltará a jogar este ano. Na defesa, o jovem Lucão deve ser titular, substituindo Thiago Heleno e Maurício Antônio, ambos lesionados. Enquanto o Paysandu tenta encerrar a Série B de forma digna ou menos vexatória, o Avaí apenas cumpre tabela. O time catarinense, que chegou a figurar no G4, teve uma série de problemas extracampo, como salários atrasados, e estagnou no meio da classificação. Hoje ocupa a 11ª posição, com 45 pontos. Livre de riscos e sem chances de acesso, o Leão da Ilha busca apenas encerrar a competição com regularidade. Mesmo sem grandes pretensões, a torcida bicolor promete protestos caso o time perca mais uma vez em casa. Para o torcedor bicolor, a partida na Curuzu é mais um capítulo de um ano difícil, em que o orgulho da camisa contrasta com a realidade de um time desmontado e já com os olhos voltados para 2026, quando precisará recomeçar, outra vez, na Série C, a não ser que haja um milagre nas rodadas restantes. Ficha técnica Paysandu x Avaí Competição: Campeonato Brasileiro Série B Rodada: 34ª Estádio: Curuzu (Belém-PA) Hora: 18h30 (de Brasília) — sábado, 25 de outubro de 2025 Arbitragem: Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG) VAR: Adriano Barros Carneiro (MA) Prováveis escalações: Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Lucão (Novillo) e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Wendel Júnior, Vinni Faria e Petterson. Técnico: Márcio Fernandes. Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Douglas Teixeira, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin. 