O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada

Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança

Iury Costa
fonte

Times se enfrentam neste sábado (25) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

O Avaí chega à reta final da Série B com números sólidos e um desempenho equilibrado entre ataque e defesa. Adversário do Paysandu neste sábado (25), às 18h30, na Curuzu, o time catarinense ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, e já atingiu a chamada “nota de corte” da competição, pontuação que praticamente garante a permanência na Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Desde o início da Série B, o Avaí se destacou pela força ofensiva. Com 41 gols marcados, o time é o 5º melhor ataque da competição e mantém uma média de gols consistente. O alto volume ofensivo, no entanto, vem acompanhado de desperdícios: a equipe é a 4ª que mais perde grandes chances de gol, com 42 oportunidades desperdiçadas.

O time também é o líder em bolas longas certas, com média de 23,1 por partida, o que revela uma proposta de jogo direta e vertical, buscando acelerar as transições e acionar rapidamente os atacantes. Em contrapartida, o Avaí é o time que menos acerta cruzamentos na Série B, com apenas 3,8 por jogo, o que indica menor eficiência nas jogadas pelos lados.

Apesar das oscilações, o ataque avaino é perigoso: o time é o 6º que mais finaliza no gol, com média de 4,6 chutes certos por partida, e o 4º com mais dribles certos, com 7,6 por jogo, mostrando que a equipe tem qualidade individual para criar jogadas e romper defesas compactas.

Defesa disciplinada e eficiente

Se no ataque o Avaí mostra volume, na defesa o destaque é a disciplina tática. O time é o 2º com menos cartões amarelos da competição, com 69, e figura entre as defesas mais corretas da Série B, com média de apenas 12,5 faltas cometidas por jogo. Além disso, é o 6º time com mais desarmes, com 14,8 por partida, e o 5º em interceptações, com 9,4  números que reforçam a consistência defensiva e a capacidade de leitura de jogo do sistema defensivo.

O duelo

Mesmo sem brigar mais pelo acesso, o Avaí chega a Belém em busca de encerrar bem a temporada e consolidar o bom momento. Já o Paysandu, lanterna da Série B com 26 pontos, joga para se manter vivo na disputa contra o rebaixamento.

A partida entre Paysandu e Avaí acontece neste sábado (25), às 18h30, no Estádio da Curuzu, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Em caso de derrota, o Papão pode ser rebaixado matematicamente caso Athletic-MG ou Ferroviária-SP vençam seus jogos.

 

