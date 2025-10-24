Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. Aila Beatriz Inete 24.10.25 15h00 Paraense é convocado para representar o Brasil na Surdolimpíadas (Divulgação/ Instagram) O paraense José Ribamar, atleta de natação do Clube do Remo, foi classificado para disputar as Surdolimpíadas em Tóquio, no Japão. A competição será realizada entre os dias 12 e 26 de novembro. Para viabilizar a viagem, o nadador lançou uma rifa solidária. Segundo José, são necessários R$ 25 mil para cobrir todos os custos da viagem. Pelas redes sociais, o atleta desabafou sobre as dificuldades em conseguir apoio financeiro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Ser atleta de alto rendimento não é nada fácil. Treinar todo dia, abrir mão de momentos com a família, lutar contra o cansaço, as dores, e ainda manter a cabeça firme. Só quem vive isso entende o quanto é difícil continuar acreditando quando as dificuldades parecem maiores que o reconhecimento”, escreveu o nadador. Convocação para as Surdolimpíadas O atleta destacou o orgulho de representar o país na competição internacional. “Ser convocado para representar o Brasil em uma competição internacional, na Surdolimpíada, é algo que muitos atletas sonham e poucos conseguem. É um dos maiores eventos do mundo, com o mesmo nível de dedicação, suor e amor que uma Olimpíada ou Paralimpíada”, completou José Ribamar. As Surdolimpíadas (ou Deaflympics) são um evento multiesportivo internacional para atletas surdos, realizado a cada quatro anos e organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD). A competição reúne esportistas de diversos países. Rifa solidária para custear a viagem A rifa tem o objetivo de ajudar o nadador a custear a viagem ao Japão. Cada bilhete é vendido por R$ 10 e concorre a um prêmio de R$ 500. O sorteio será realizado no dia 5 de novembro. Para mais informações sobre como participar, o contato é pelo telefone (91) 99300-6981. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes surdolimpíadas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MMA Sport Club Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas 24.10.25 10h46 Mais esportes Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas 23.10.25 13h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00