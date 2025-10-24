Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão

José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio.

Aila Beatriz Inete
fonte

Paraense é convocado para representar o Brasil na Surdolimpíadas (Divulgação/ Instagram)

O paraense José Ribamar, atleta de natação do Clube do Remo, foi classificado para disputar as Surdolimpíadas em Tóquio, no Japão. A competição será realizada entre os dias 12 e 26 de novembro. Para viabilizar a viagem, o nadador lançou uma rifa solidária.

Segundo José, são necessários R$ 25 mil para cobrir todos os custos da viagem. Pelas redes sociais, o atleta desabafou sobre as dificuldades em conseguir apoio financeiro.

“Ser atleta de alto rendimento não é nada fácil. Treinar todo dia, abrir mão de momentos com a família, lutar contra o cansaço, as dores, e ainda manter a cabeça firme. Só quem vive isso entende o quanto é difícil continuar acreditando quando as dificuldades parecem maiores que o reconhecimento”, escreveu o nadador.

Convocação para as Surdolimpíadas

O atleta destacou o orgulho de representar o país na competição internacional.

“Ser convocado para representar o Brasil em uma competição internacional, na Surdolimpíada, é algo que muitos atletas sonham e poucos conseguem. É um dos maiores eventos do mundo, com o mesmo nível de dedicação, suor e amor que uma Olimpíada ou Paralimpíada”, completou José Ribamar.

As Surdolimpíadas (ou Deaflympics) são um evento multiesportivo internacional para atletas surdos, realizado a cada quatro anos e organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD). A competição reúne esportistas de diversos países.

Rifa solidária para custear a viagem

A rifa tem o objetivo de ajudar o nadador a custear a viagem ao Japão. Cada bilhete é vendido por R$ 10 e concorre a um prêmio de R$ 500. O sorteio será realizado no dia 5 de novembro. Para mais informações sobre como participar, o contato é pelo telefone (91) 99300-6981.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

surdolimpíadas
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Futebol

Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão

José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio.

24.10.25 15h00

Corrida do Círio

Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025

Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino.

24.10.25 12h30

MMA Sport Club

Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas

24.10.25 10h46

Mais esportes

Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém

Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas

23.10.25 13h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Futebol

Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025

Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país.

24.10.25 12h10

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda