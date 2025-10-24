Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão

O paraense José Ribamar, atleta de natação do Clube do Remo, foi classificado para disputar as Surdolimpíadas em Tóquio, no Japão. A competição será realizada entre os dias 12 e 26 de novembro. Para viabilizar a viagem, o nadador lançou uma rifa solidária.

Segundo José, são necessários R$ 25 mil para cobrir todos os custos da viagem. Pelas redes sociais, o atleta desabafou sobre as dificuldades em conseguir apoio financeiro.

“Ser atleta de alto rendimento não é nada fácil. Treinar todo dia, abrir mão de momentos com a família, lutar contra o cansaço, as dores, e ainda manter a cabeça firme. Só quem vive isso entende o quanto é difícil continuar acreditando quando as dificuldades parecem maiores que o reconhecimento”, escreveu o nadador.

Convocação para as Surdolimpíadas

O atleta destacou o orgulho de representar o país na competição internacional.

“Ser convocado para representar o Brasil em uma competição internacional, na Surdolimpíada, é algo que muitos atletas sonham e poucos conseguem. É um dos maiores eventos do mundo, com o mesmo nível de dedicação, suor e amor que uma Olimpíada ou Paralimpíada”, completou José Ribamar.

As Surdolimpíadas (ou Deaflympics) são um evento multiesportivo internacional para atletas surdos, realizado a cada quatro anos e organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD). A competição reúne esportistas de diversos países.

Rifa solidária para custear a viagem

A rifa tem o objetivo de ajudar o nadador a custear a viagem ao Japão. Cada bilhete é vendido por R$ 10 e concorre a um prêmio de R$ 500. O sorteio será realizado no dia 5 de novembro. Para mais informações sobre como participar, o contato é pelo telefone (91) 99300-6981.