Mirassol estreia no Maracanã e lança camisa inspirada no tri da seleção brasileira; entenda Estadão Conteúdo 08.08.25 11h07 Estreante no Campeonato Brasileiro, o Mirassol disputará neste sábado, 9, sua primeira partida no Maracanã, para encerrar a disputa do primeiro turno da competição. Até o ano de seu centenário, o clube realizou poucas partidas no Rio, e o time rubro-negro é apenas seu quinto adversário carioca. Para esse momento, o Mirassol utilizará uma camisa diferente na rodada, inspirada nas conquistas mundiais da seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970. A escolha pode parecer inusitada, já que, quando o Mirassol foi fundado, a seleção brasileira ainda adotava o branco e azul em seu uniforme - a "Amarelinha" surgiu apenas na década de 1950, após a derrota diante do Uruguai na Copa do Mundo disputada no País. A escolha, no entanto, parte de uma parceria com a Athleta, fornecedora de material esportivo e da seleção durante o tricampeonato mundial. Completando 90 anos em 2025, a marca propôs uma releitura dos uniformes utilizados pela seleção brasileira nas três primeiras conquistas, principalmente naquele exibido na Copa do Mundo de 1970, no México. Além da gola careca, a camisa conta com detalhes em relevo do primeiro escudo do Mirassol e da taça Jules Rimet, que o Brasil ganhou de forma definitiva após o tricampeonato. Além disso, a borda da manga também traz uma referência às conquistas, com as três estrelas da seleção - que passaram a ser adotadas em Copas do Mundo a partir 1974, na Alemanha -, um triângulo na parte interna da camisa, que remete ao antigo logo da Athleta, e um selo de autenticidade de Gerson, o "Canhotinha de Ouro", campeão mundial com a seleção em 1970. As camisas comemorativas estarão disponíveis em edição limitada e numeradas individualmente, e estão à venda por meio do site da Athleta e do Mirassol, por R$ 329. MIRASSOL CONTRA CARIOCAS O Flamengo será o segundo "grande" carioca que o Mirassol enfrenta em sua história. Neste Brasileirão, a equipe venceu o Vasco, no Maião, por 3 a 2. Já os duelos com Botafogo e Fluminense, previstos para o primeiro turno, tiveram de ser adiados em função do Mundial de Clubes e ainda não tiveram suas datas remarcadas. Antes de subir à elite, o clube ainda encarou o Bangu e a Portuguesa-RJ, com empate em ambos os jogos, e por três vezes o Volta Redonda, com uma vitória para cada lado. Em 2025, o Mirassol ocupa a 5ª colocação no Brasileirão até aqui, sendo o segundo melhor clube paulista na competição - atrás apenas do Palmeiras, terceiro colocado.