Mirassol anuncia contratação do lateral Victor Luís, ex-Vasco e Palmeiras

O lateral-esquerdo Victor Luís foi oficializado como novo reforço do Mirassol neste sábado. Com passagens por times importantes do futebol brasileiro, o defensor de 32 anos chega para disputar posição com Reinaldo, considerado por muitos como um dos melhores da posição na última temporada.

Com a camisa do Vasco, o atleta realizou 30 partidas e anotou um gol nos últimos dois anos. Ele sofreu com a concorrência de Lucas Piton e não conseguiu sequência na equipe titular. Além disso, no início deste mês, o clube carioca anunciou Cuiabano, que chegou por empréstimo do Nottingham Forest, da Inglaterra, aumentando a disputa na posição.

O experiente lateral vai integrar o elenco do Mirassol na disputa da Copa Libertadores da América. A chegada de Victor Luís se tornou uma necessidade na equipe do interior após a saída de Felipe Jonatan, que está próximo de assinar com o Coritiba. Ele já foi registrado no BID e deve ser aproveitado pelo técnico Rafael Guanaes nas próximas partidas.

Antes de atuar na equipe carioca, o jogador vestiu a camisa do Palmeiras, onde foi formado, e foi emprestado ao time B do Porto, de Portugal, Ceará e Botafogo. Após algumas idas e vindas ao clube paulista, assinou em definitivo com o Coritiba, em 2023.

Neste domingo, o Mirassol encara a Portuguesa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, às 20h30, no estádio Maião. O time precisa de uma vitória e torcer para algumas combinações de resultados para conseguir a classificação.