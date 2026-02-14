Mirassol anuncia contratação do lateral Victor Luís, ex-Vasco e Palmeiras Estadão Conteúdo 14.02.26 20h12 O lateral-esquerdo Victor Luís foi oficializado como novo reforço do Mirassol neste sábado. Com passagens por times importantes do futebol brasileiro, o defensor de 32 anos chega para disputar posição com Reinaldo, considerado por muitos como um dos melhores da posição na última temporada. Com a camisa do Vasco, o atleta realizou 30 partidas e anotou um gol nos últimos dois anos. Ele sofreu com a concorrência de Lucas Piton e não conseguiu sequência na equipe titular. Além disso, no início deste mês, o clube carioca anunciou Cuiabano, que chegou por empréstimo do Nottingham Forest, da Inglaterra, aumentando a disputa na posição. O experiente lateral vai integrar o elenco do Mirassol na disputa da Copa Libertadores da América. A chegada de Victor Luís se tornou uma necessidade na equipe do interior após a saída de Felipe Jonatan, que está próximo de assinar com o Coritiba. Ele já foi registrado no BID e deve ser aproveitado pelo técnico Rafael Guanaes nas próximas partidas. Antes de atuar na equipe carioca, o jogador vestiu a camisa do Palmeiras, onde foi formado, e foi emprestado ao time B do Porto, de Portugal, Ceará e Botafogo. Após algumas idas e vindas ao clube paulista, assinou em definitivo com o Coritiba, em 2023. Neste domingo, o Mirassol encara a Portuguesa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, às 20h30, no estádio Maião. O time precisa de uma vitória e torcer para algumas combinações de resultados para conseguir a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mirassol Victor Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08