Milan suporta pressão, vence o Napoli por 2 a 1 e substitui rival na liderança do Italiano

Estadão Conteúdo

O Milan suportou a pressão de jogar com um jogador a menos desde os 15 minutos do segundo tempo para derrotar o Napoli por 2 a 1 em San Siro e assumir a liderança do Campeonato Italiano no lugar justamente do adversário deste domingo. O Milan chegou aos mesmos 12 pontos do Napoli, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

O resultado põe fim ao 100% de aproveitamento do atual campeão, já o Milan empilha sua quarta vitória seguida após a derrota para a Cremonese na primeira rodada do campeonato. Na próxima rodada, o Napoli busca a reabilitação contra o Genoa, em casa. O time de Milão defende a liderança no clássico com a Juventus, em Turim. Os dois jogos acontecem no domingo.

O confronto no San Siro apresentou dois tempos distintos. Na metade inicial, os mandantes conseguiram construir uma vantagem confortável, com gols de Saelemaekers logo aos 3 minutos e Pulisic aos 31. O Napoli não apresentava uma atuação de quem liderava o campeonato de maneira isolada.

No segundo tempo, o cenário mudou logo no início. Após intervenção do VAR, Estupinan, do Milan, foi expulso e o Napoli teve um pênalti marcado em seu favor. De Bruyne cobrou com classe e diminuiu aos 15 minutos. Com um homem a mais, o Napoli tentou pressionar o mandante em busca ao menos do empate, que o manteria na liderança, mas não conseguiu evitar sua primeira derrota no Italiano.

Confira os resultados deste domingo pela 5ª rodada do Campeonato Italiano:

Sassuolo 3 x 1 Udinese Roma 2 x 0 Verona Pisa 0 x 0 Fiorentina Lecce 2 x 2 Bologna

Palavras-chave

futebol

Italiano

Milan

Napoli
.
