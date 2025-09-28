Milan suporta pressão, vence o Napoli por 2 a 1 e substitui rival na liderança do Italiano Estadão Conteúdo 28.09.25 18h13 O Milan suportou a pressão de jogar com um jogador a menos desde os 15 minutos do segundo tempo para derrotar o Napoli por 2 a 1 em San Siro e assumir a liderança do Campeonato Italiano no lugar justamente do adversário deste domingo. O Milan chegou aos mesmos 12 pontos do Napoli, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O resultado põe fim ao 100% de aproveitamento do atual campeão, já o Milan empilha sua quarta vitória seguida após a derrota para a Cremonese na primeira rodada do campeonato. Na próxima rodada, o Napoli busca a reabilitação contra o Genoa, em casa. O time de Milão defende a liderança no clássico com a Juventus, em Turim. Os dois jogos acontecem no domingo. O confronto no San Siro apresentou dois tempos distintos. Na metade inicial, os mandantes conseguiram construir uma vantagem confortável, com gols de Saelemaekers logo aos 3 minutos e Pulisic aos 31. O Napoli não apresentava uma atuação de quem liderava o campeonato de maneira isolada. No segundo tempo, o cenário mudou logo no início. Após intervenção do VAR, Estupinan, do Milan, foi expulso e o Napoli teve um pênalti marcado em seu favor. De Bruyne cobrou com classe e diminuiu aos 15 minutos. Com um homem a mais, o Napoli tentou pressionar o mandante em busca ao menos do empate, que o manteria na liderança, mas não conseguiu evitar sua primeira derrota no Italiano. Confira os resultados deste domingo pela 5ª rodada do Campeonato Italiano: Sassuolo 3 x 1 Udinese Roma 2 x 0 Verona Pisa 0 x 0 Fiorentina Lecce 2 x 2 Bologna Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Italiano Milan Napoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGÃO! Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida 28.09.25 17h59 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 AVANÇO Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’ Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação. 28.09.25 12h24