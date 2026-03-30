Milan aumenta proposta por André e Corinthians avalia nova investida do clube italiano Estadão Conteúdo 30.03.26 13h12 O Milan voltou à carga para contratar André e apresentou uma nova proposta ao Corinthians visando a próxima janela de transferências internacionais. De acordo com apuração da ESPN, o clube italiano elevou os valores e agora admite desembolsar até 22 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões na cotação atual) pelo jovem volante. A investida mais recente tem uma estrutura dividida: 18 milhões de euros fixos, somados a outros 4 milhões em bônus atrelados a metas esportivas. O pacote prevê a aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Corinthians. André, que possui 30% dos direitos econômicos, segue disposto a abrir mão de sua parte para facilitar uma eventual transferência. Ainda assim, o volante não pretende atuar nos bastidores para acelerar o acordo e mantém postura discreta diante das negociações. Segundo a ESPN, a proposta italiana foi apresentada ao Corinthians no início da semana passada, mas ainda não recebeu resposta definitiva. Internamente, o clube paulista não demonstra urgência para tomar uma decisão. Vale mencionar que essa não é a primeira tentativa do Milan de contratar o jogador. Na investida anterior, houve avanço nas conversas com setores do departamento de futebol, mas o presidente Osmar Stabile acabou barrando o negócio na reta final. Na ocasião, os italianos ofereciam 17 milhões de euros, valor considerado abaixo do potencial do atleta. A possível venda gerou forte repercussão negativa, inclusive com críticas do técnico Dorival Júnior, que se posicionou contra a saída de um dos destaques do elenco após a eliminação no Campeonato Paulista. Aos 19 anos, André tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 2029. Desde que subiu ao time principal, o meio-campista soma 28 partidas oficiais e quatro gols marcados, consolidando-se como uma das principais promessas do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Milan proposta André Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará 30.03.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02