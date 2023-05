Met Gala 2023: Serena Williams anuncia segunda gravidez durante o evento

A ex-tenista Serena Williams aproveitou o famoso baile do Met Gala deste ano para revelar que está esperando o segundo filho, fruto do relacionamento com o empresário Alexis Ohanian. Durante o evento, realizado anualmente em Nova York, a ex-atleta usou um vestido preto e saia chiffon branca da Gucci e foi fotografada ao lado do marido, que posava para as fotos com a mão na barriga de Williams.

No Instagram, a ex-número 1 do mundo agradeceu à Anna Wintour pelo convite ao evento. “Fiquei tão entusiasmada quando a Anna Wintour convidou nós três [ela, o marido e o filho] para a Gala Met”, escreveu.

Serena é casada com Alexis Ohana, dono da Reddit, desde 2017. Os dois são pais de Alexis Olympia Ohanian Jr., de 5 anos. Nas redes sociais, a ex-tenista compartilha registros de vários momentos ao lado do marido e da filha.

A ex-jogadora voltou ao tênis após a gravidez de Olympia, mas se aposentou no fim do ano passado, após o US Open, tradicional campeonato de tênis que ocorre nos Estados Unidos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)