Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Messi tem lesão muscular descartada em diagnóstico inicial, diz Inter Miami

Estadão Conteúdo

Lionel Messi teve uma sobrecarga associada à fadiga muscular, informou o Inter Miami, em nota divulgada na noite desta segunda-feira. O jogador deixou a partida contra o Philadelphia Union, pela MLS, com dores, aos 28 minutos do segundo tempo.

O craque argentino realizou exames, descartando lesão muscular. "Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", escreveu o clube em nota.

Não é informado um prazo para retorno de Messi às atividades. Isso depende da sua evolução clínica e funcional. Ele não deve mais jogar pelo Inter Miami antes da Copa do Mundo. O time tem ainda dois jogos, ambos pela MLS, contra Chicago Fire e Montreal.

A seleção argentina ainda não anunciou a lista dos convocados para o Mundial. Messi está na pré-lista. Durante o ciclo, houve dúvidas sobre o craque de 38 anos disputar a Copa do Mundo.

A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia no dia 16 de junho. No dia 22, o adversário será a Áustria. A Jordânia, no dia 26, é o último rival da fase de grupos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

seleção argentina

Inter Miami

Messi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira

De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”.

25.05.26 18h08

futebol

Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários

O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada

25.05.26 12h50

futebol

Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C

Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h

25.05.26 11h57

futebol

CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR

O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados

25.05.26 10h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR

O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados

25.05.26 10h37

Futebol

CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira

De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”.

25.05.26 18h08

futebol

Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários

O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada

25.05.26 12h50

futebol

Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C

Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h

25.05.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda