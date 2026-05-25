Messi tem lesão muscular descartada em diagnóstico inicial, diz Inter Miami Estadão Conteúdo 25.05.26 20h47 Lionel Messi teve uma sobrecarga associada à fadiga muscular, informou o Inter Miami, em nota divulgada na noite desta segunda-feira. O jogador deixou a partida contra o Philadelphia Union, pela MLS, com dores, aos 28 minutos do segundo tempo. O craque argentino realizou exames, descartando lesão muscular. "Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", escreveu o clube em nota. Não é informado um prazo para retorno de Messi às atividades. Isso depende da sua evolução clínica e funcional. Ele não deve mais jogar pelo Inter Miami antes da Copa do Mundo. O time tem ainda dois jogos, ambos pela MLS, contra Chicago Fire e Montreal. A seleção argentina ainda não anunciou a lista dos convocados para o Mundial. Messi está na pré-lista. Durante o ciclo, houve dúvidas sobre o craque de 38 anos disputar a Copa do Mundo. A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia no dia 16 de junho. No dia 22, o adversário será a Áustria. A Jordânia, no dia 26, é o último rival da fase de grupos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção argentina Inter Miami Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57