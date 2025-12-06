Messi supera Müller e leva Inter Miami a título inédito da MLS

O Inter Miami conquistou neste sábado o primeiro título da MLS de sua história, ao vencer o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, em Fort Lauderdale. No tão aguardado duelo entre Lionel Messi e Thomas Müller, o astro argentino voltou a decidir e comandou a equipe rumo ao troféu que faltava desde sua chegada aos Estados Unidos.

Messi chegou a 407 assistências na carreira. O argentino ampliou números impressionantes: agora soma 51 finais e 52 participações diretas em gols  35 gols e 17 assistências. O título da MLS representa o 48º troféu de sua trajetória profissional.

A partida começou elétrica, e o Miami precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Messi iniciou a jogada com um drible espetacular na linha lateral, acionando De Paul na sequência. O volante encontrou Allende em profundidade, e o cruzamento do chileno buscava Silvetti, mas Ocampo, ao tentar cortar, empurrou contra o próprio gol.

Mesmo com vantagem no placar, o Inter Miami sofreu com o crescimento do Vancouver. Müller, sempre inteligente entrelinhas, encontrou Sabbi na pequena área após cruzamento da direita. O atacante, porém, demorou a finalizar e permitiu a saída salvadora do goleiro Ríos Novo, que já despontava como um dos melhores em campo ao fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo ganhou ainda mais intensidade. Messi quase marcou aos dez minutos, após cruzamento de Jordi Alba que o goleiro Takaoka afastou mal. A bola sobrou limpa para o camisa 10 cabecear ao gol vazio, mas ela saiu rente à trave esquerda  um raro erro para o argentino.

O Vancouver aproveitou a oportunidade e empatou logo depois. Aos 14, Ahmed recebeu de White na área, girou diante de Falcón e bateu firme no canto direito, sem chances para Ríos Novo. A reação canadense quase virou minutos depois, quando Sabbi fez jogada individual, bateu cruzado e carimbou as duas traves antes de Falcón afastar com dificuldade.

Quando o Whitecaps era superior e rondava a virada, brilhou novamente a mente e o faro competitivo de Messi. Aos 25, o argentino pressionou Cubas no campo, roubou a bola e deixou, com um belo toque de trivela, Rodrigo De Paul cara a cara com o goleiro. O volante chutou com precisão e colocou o Inter Miami novamente em vantagem.

Depois do gol, o Miami se fechou e apostou na experiência de Messi, De Paul, Sergio Busquets e Jordi Alba para controlar o ritmo e esfriar a reação adversária. O Vancouver tentou empatar até o fim, mas a equipe de Javier Mascherano resistiu e confirmou o título inédito com gol de Allende nos acréscimos, após mais uma assistência de Messi.