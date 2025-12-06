Messi supera Müller e leva Inter Miami a título inédito da MLS Estadão Conteúdo 06.12.25 19h12 O Inter Miami conquistou neste sábado o primeiro título da MLS de sua história, ao vencer o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, em Fort Lauderdale. No tão aguardado duelo entre Lionel Messi e Thomas Müller, o astro argentino voltou a decidir e comandou a equipe rumo ao troféu que faltava desde sua chegada aos Estados Unidos. Messi chegou a 407 assistências na carreira. O argentino ampliou números impressionantes: agora soma 51 finais e 52 participações diretas em gols 35 gols e 17 assistências. O título da MLS representa o 48º troféu de sua trajetória profissional. A partida começou elétrica, e o Miami precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Messi iniciou a jogada com um drible espetacular na linha lateral, acionando De Paul na sequência. O volante encontrou Allende em profundidade, e o cruzamento do chileno buscava Silvetti, mas Ocampo, ao tentar cortar, empurrou contra o próprio gol. Mesmo com vantagem no placar, o Inter Miami sofreu com o crescimento do Vancouver. Müller, sempre inteligente entrelinhas, encontrou Sabbi na pequena área após cruzamento da direita. O atacante, porém, demorou a finalizar e permitiu a saída salvadora do goleiro Ríos Novo, que já despontava como um dos melhores em campo ao fim da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo ganhou ainda mais intensidade. Messi quase marcou aos dez minutos, após cruzamento de Jordi Alba que o goleiro Takaoka afastou mal. A bola sobrou limpa para o camisa 10 cabecear ao gol vazio, mas ela saiu rente à trave esquerda um raro erro para o argentino. O Vancouver aproveitou a oportunidade e empatou logo depois. Aos 14, Ahmed recebeu de White na área, girou diante de Falcón e bateu firme no canto direito, sem chances para Ríos Novo. A reação canadense quase virou minutos depois, quando Sabbi fez jogada individual, bateu cruzado e carimbou as duas traves antes de Falcón afastar com dificuldade. Quando o Whitecaps era superior e rondava a virada, brilhou novamente a mente e o faro competitivo de Messi. Aos 25, o argentino pressionou Cubas no campo, roubou a bola e deixou, com um belo toque de trivela, Rodrigo De Paul cara a cara com o goleiro. O volante chutou com precisão e colocou o Inter Miami novamente em vantagem. Depois do gol, o Miami se fechou e apostou na experiência de Messi, De Paul, Sergio Busquets e Jordi Alba para controlar o ritmo e esfriar a reação adversária. O Vancouver tentou empatar até o fim, mas a equipe de Javier Mascherano resistiu e confirmou o título inédito com gol de Allende nos acréscimos, após mais uma assistência de Messi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol MLS Inter Miami Lionel Messi, COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48