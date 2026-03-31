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Messi comanda goleada sobre frágil Zâmbia em despedida da Argentina

Estadão Conteúdo

Naquele que deve ter sido o último jogo oficial de Lionel Messi pela seleção argentina em seu país, a equipe atual campeã mundial venceu com facilidade a Zâmbia, por 5 a 0, nesta terça-feira, em La Bombonera, em Buenos Aires, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Foi a quinta vitória seguida do time do técnico Lionel Scaloni.

A Argentina começou a partida com a intenção de apagar a má impressão deixada na fraca atuação na vitória sobre Mauritânia por 2 a 1. E teve sucesso logo aos três minutos, quando Julián Alvarez abriu o placar, após assistência de calcanhar de Almada. Foi o 14º gol do atacante do Atlético de Madrid, após 51 jogos pela seleção argentina.

Mas o gol precoce acabou fazendo a Argentina se acomodar mais uma vez. A troca de passes lenta e despretensiosa dos campeões mundiais. Messi tentou animar o clima ao arriscar um chute DP meio de campo, mas errou o alvo.

Zâmbia, aos poucos, foi criando coragem e aos 39 minutos Kangwand fez bela jogada e arriscou um forte chute da entrada da área, mas mandou por cima do travessão de Emiliano Martinez.

A chance da seleção africana fez os argentinos acordarem. Julián Alvarez quase marcou mais uma vez, mas foi Messi que aumentou o placar, aos 43 minutos. Foi o 116º gol do craque pela seleção de seus país.

Mesmo em ritmo de treino, a diferença técnica entre as seleções era muito grande. Com isso, a Argentina ampliou a vantagem aos cinco minutos, com um pênalti convertido pelo zagueiro Otamendi.

A partir daí, o jogo ganhou ritmo. Zâmbia resolveu ir ao ataque, forçando Emiliano Martinez a fazer bela defesa. A Argentina apertou a marcação e Enzo Fernandez também exigiu bela defesa do goleiro Mwanza. Aos 20, Chanda marcou contra: 4 a 0, Argentina.

No fim, o técnico Lionel Scaloni fez oito alterações na equipe, mas manteve Messi até o final. Foi o camisa 10 que começou a jogada do gol de Barco, aos 48 minutos, no último lance da partida: 5 a 0.

PORTUGAL DERROTA EUA Sem o astro Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro, Portugal derrotou os Estados Unidos, por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Trincão e João Félix, um em cada tempo, fizeram os gols portugueses.

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