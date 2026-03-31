Messi comanda goleada sobre frágil Zâmbia em despedida da Argentina Estadão Conteúdo 31.03.26 22h52 Naquele que deve ter sido o último jogo oficial de Lionel Messi pela seleção argentina em seu país, a equipe atual campeã mundial venceu com facilidade a Zâmbia, por 5 a 0, nesta terça-feira, em La Bombonera, em Buenos Aires, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Foi a quinta vitória seguida do time do técnico Lionel Scaloni. A Argentina começou a partida com a intenção de apagar a má impressão deixada na fraca atuação na vitória sobre Mauritânia por 2 a 1. E teve sucesso logo aos três minutos, quando Julián Alvarez abriu o placar, após assistência de calcanhar de Almada. Foi o 14º gol do atacante do Atlético de Madrid, após 51 jogos pela seleção argentina. Mas o gol precoce acabou fazendo a Argentina se acomodar mais uma vez. A troca de passes lenta e despretensiosa dos campeões mundiais. Messi tentou animar o clima ao arriscar um chute DP meio de campo, mas errou o alvo. Zâmbia, aos poucos, foi criando coragem e aos 39 minutos Kangwand fez bela jogada e arriscou um forte chute da entrada da área, mas mandou por cima do travessão de Emiliano Martinez. A chance da seleção africana fez os argentinos acordarem. Julián Alvarez quase marcou mais uma vez, mas foi Messi que aumentou o placar, aos 43 minutos. Foi o 116º gol do craque pela seleção de seus país. Mesmo em ritmo de treino, a diferença técnica entre as seleções era muito grande. Com isso, a Argentina ampliou a vantagem aos cinco minutos, com um pênalti convertido pelo zagueiro Otamendi. A partir daí, o jogo ganhou ritmo. Zâmbia resolveu ir ao ataque, forçando Emiliano Martinez a fazer bela defesa. A Argentina apertou a marcação e Enzo Fernandez também exigiu bela defesa do goleiro Mwanza. Aos 20, Chanda marcou contra: 4 a 0, Argentina. No fim, o técnico Lionel Scaloni fez oito alterações na equipe, mas manteve Messi até o final. Foi o camisa 10 que começou a jogada do gol de Barco, aos 48 minutos, no último lance da partida: 5 a 0. PORTUGAL DERROTA EUA Sem o astro Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro, Portugal derrotou os Estados Unidos, por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Trincão e João Félix, um em cada tempo, fizeram os gols portugueses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Argentina Zâmbia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 JOGO AMISTOSO Estados Unidos x Portugal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) EUA e Portugal jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 19h00