Mesmo com interesse do PSG, Messi segue em pauta no Manchester City

A poucos meses do fim de contrato com o Barcelona, a permanência de Lionel Messi no clube catalão está cada vez mais distante. Já podendo assinar um pré-contrato, o argentino vê o interesse do PSG ser cada vez mais intenso. Mas o clube francês tem a concorrência do Manchester City, que tentar levar o camisa 10 para a Inglaterra.

De acordo com informações do jornal "As", da Espanha, a equipe britânica, que ficou perto de contratar Messi no início da temporada, ainda não desistiu do jogador. Com o técnico Pep Guardiola no comando, este é um dos trunfos da direção azul celeste para tentar convencer o craque.

Outro motivo apontado pelo portal é a amizade de Messi com Sergio Agüero, que tem contrato com o Manchester City também até o fim da temporada atual. Com o futuro indefinido, a chegada do astro do Barcelona pode fazer o artilheiro máximo dos Citizens a ficar por, pelo menos, mais um ano.