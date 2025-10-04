Mercedes surpreende em Singapura e Russell larga na pole position; Bortoleto sai em 16º

Disposta a confirmar o título mundial de construtores neste domingo, a McLaren precisou se contentar com a segunda fila no treino de classificação deste sábado. A equipe inglesa foi surpreendida pelo ótimo desempenho da Mercedes, que emplacou George Russell na pole position do GP de Singapura, neste domingo - Max Verstappen ficou na segunda posição e Oscar Piastri, líder do Mundial, na terceira.

Estreante no circuito urbano de Marina Bay, Gabriel Bortoleto foi apenas o 16º e não passou do Q1 pela primeira vez desde o GP da Inglaterra, no início de julho. O brasileiro parecia ter melhorado ao longo do fim de semana - havia sido o 17º colocado no primeiro treino livre, na sexta-feira, e fechou a terceira atividade, neste sábado, em 12º, mas acabou prejudicado por uma bandeira amarela durante sua volta rápida no fim do Q1.

Vencedor das duas últimas etapas e líder na última sessão de treinos livres, Max Verstappen voltou a mostrar a força de sua Red Bull e iniciou o Q1 do treino de classificação superando a McLaren de Lando Norris e os demais concorrentes, com 1min30s - Bortoleto fechou sua volta 0s731 atrás.

Hadjar, conduzindo o carro da equipe satélite da Red Bull, surpreendeu a escuderia principal e assumiu a liderança a 7 minutos do fim. Na reta final da sessão, porém, Lewis Hamilton cravou 1min29s765 e deu à Ferrari na liderança do Q1, à frente de Russell, Norris e Verstappen e Antonelli.

Nos segundos finais, Gasly bateu no muro, após a direção de sua Alpine travar, e provocou a bandeira amarela. Bortoleto precisou tirar o pé do acelerador enquanto tentava sua volta rápida e não conseguiu a vaga no top 15, terminando em 16º - foi eliminado ao lado de Stroll, Colapinto, Ocon e Gasly.

Assim como no Q1, Verstappen logo fez a melhor volta e passou a maior parte do Q2 à frente dos concorrentes, mas viu a aproximação dos carros da McLaren, que estavam se poupando até então - Piastri vinha apenas 0s076 atrás. Ao término da sessão, a Mercedes mostrou sua força e Russell tomou a liderança, com 1min29s562, à frente de Verstappen e Antonelli. Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson e Tsunoda acabaram eliminados.

Nos 12 minutos derradeiros do Q3, Russell aproveitou o ótimo ritmo da Mercedes e abriu em vantagem, com 1min29s165, estabelecendo o recorde da pista de Marina Bay, mais de 0s175 à frente de Verstappen, o segundo colocado até então. Na última tentativa de buscar a pole, Russell melhorou ainda mais seu tempo, com 1min29s158, e superou Verstappen, que completa a primeira fila. Piastri e Norris não conseguiram alcançar a Mercedes e ficaram, respectivamente, na 3ª e 5ª posições.

O GP de Singapura, 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será realizado neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP de Singapura de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s158 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s340 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s524 4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s537 5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s586 6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s688 7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s784 8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s846 9º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s868 10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s955

Q2 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min30s141 12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s202 13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min30s235 14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min30s320 15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min30s353

Q3 16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min30s820 17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s949 18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s982 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s989 20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s261