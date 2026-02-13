Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mercedes domina último dia de pré-temporada de F-1 com Antonelli em primeiro. Bortoleto é 15º

Estadão Conteúdo

A sexta-feira marcou o encerramento dos três dias de testes referentes à pré-temporada de Fórmula 1 realizados nesta semana em Sakhir, no Bahrein, e, num processo onde a confiabilidade dos carros tem um peso maior que a própria tomada de tempos, os dois pilotos da Mercedes, se destacaram. Dono da melhor marca, Kimi Antonelli andou em 1min33s669, com George Russell logo atrás. Bortoleto ficou em 15º, após cumprir total de 60 voltas.

Na busca para conciliar velocidade e desempenho, alguns carros tiveram dificuldade nas tomadas de curva. Lewis Hamilton, que apresentou o terceiro melhor tempo, foi um dos pilotos que teve trabalho com a estabilidade de sua Ferrari.

O heptacampeão, inclusive, acabou sendo responsável pela utilização da bandeira vermelha ao final do treino. O heptacampeão perdeu rendimento e veio lento antes de parar em uma faixa amarela. Ele deixou o monoposto na curva oito enquanto os ficais iniciaram o processo de retirada. Ao final dos trabalhos, ele deu 150 voltas nesta sexta-feira.

Na Audi, Nico Hülkenberg assumiu o lugar de Gabriel Bortoleto, que andou somente na primeira parte. Na combinação das sessões (manhã e tarde) o piloto brasileiro ficou com o 15º tempo.

Um fato inusitado marcou a movimentação. Na entrada dos boxes, Isack Hadjar, da Red Bull, se confundiu e entrou no espaço reservado à equipe Mercedes, sendo orientado pelos mecânicos a sair do local rapidamente.

Como na quinta-feira, os pilotos se alinharam ao fim do treino e foram realizar mais um teste de largada no circuito do Bahrein, a fim de se familiarizar com os novos procedimentos.

Mais cedo, quem liderou a atividade de pista foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes utilizou pneus macios nos 30 minutos em que testou o monoposto no circuito. Ele completou um total de 78 voltas no período e fez o melhor tempo na casa de 1min33s.

Gabriel Bortoleto optou pelos compostos duros e, somente na volta final, utilizou um outro jogo de pneus (macios) com a sua Audi. No treino, a bandeira vermelha precisou ser acionada após o finlandês Valtteri Bottas parar na pista com a sua Cadillac por causa de problemas com o carro.

Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista. A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

pré-temporada

Bahrein
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classifcar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

13.02.26 10h43

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

13.02.26 7h00

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

futebol

Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela

Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada

13.02.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda