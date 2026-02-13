Mercedes domina último dia de pré-temporada de F-1 com Antonelli em primeiro. Bortoleto é 15º Estadão Conteúdo 13.02.26 13h37 A sexta-feira marcou o encerramento dos três dias de testes referentes à pré-temporada de Fórmula 1 realizados nesta semana em Sakhir, no Bahrein, e, num processo onde a confiabilidade dos carros tem um peso maior que a própria tomada de tempos, os dois pilotos da Mercedes, se destacaram. Dono da melhor marca, Kimi Antonelli andou em 1min33s669, com George Russell logo atrás. Bortoleto ficou em 15º, após cumprir total de 60 voltas. Na busca para conciliar velocidade e desempenho, alguns carros tiveram dificuldade nas tomadas de curva. Lewis Hamilton, que apresentou o terceiro melhor tempo, foi um dos pilotos que teve trabalho com a estabilidade de sua Ferrari. O heptacampeão, inclusive, acabou sendo responsável pela utilização da bandeira vermelha ao final do treino. O heptacampeão perdeu rendimento e veio lento antes de parar em uma faixa amarela. Ele deixou o monoposto na curva oito enquanto os ficais iniciaram o processo de retirada. Ao final dos trabalhos, ele deu 150 voltas nesta sexta-feira. Na Audi, Nico Hülkenberg assumiu o lugar de Gabriel Bortoleto, que andou somente na primeira parte. Na combinação das sessões (manhã e tarde) o piloto brasileiro ficou com o 15º tempo. Um fato inusitado marcou a movimentação. Na entrada dos boxes, Isack Hadjar, da Red Bull, se confundiu e entrou no espaço reservado à equipe Mercedes, sendo orientado pelos mecânicos a sair do local rapidamente. Como na quinta-feira, os pilotos se alinharam ao fim do treino e foram realizar mais um teste de largada no circuito do Bahrein, a fim de se familiarizar com os novos procedimentos. Mais cedo, quem liderou a atividade de pista foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes utilizou pneus macios nos 30 minutos em que testou o monoposto no circuito. Ele completou um total de 78 voltas no período e fez o melhor tempo na casa de 1min33s. Gabriel Bortoleto optou pelos compostos duros e, somente na volta final, utilizou um outro jogo de pneus (macios) com a sua Audi. No treino, a bandeira vermelha precisou ser acionada após o finlandês Valtteri Bottas parar na pista com a sua Cadillac por causa de problemas com o carro. Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista. A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 pré-temporada Bahrein COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classifcar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46