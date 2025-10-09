Memphis faz um dos gols na fácil vitória da Holanda sobre Malta nas Eliminatórias da Copa

Memphis Depay entrou aos 22 minutos do segundo tempo, fez cinco finalizações, levou cartão amarelo e marcou o quarto gol na vitória da Holanda sobre Malta, por 4 a 0, no estádio de Ta Qali, nesta quinta-feira, em duelo válido pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Em ritmo de treino, a Holanda buscou os gols com tranquilidade. Gakpo marcou duas vezes de pênalti: aos 12 minutos do primeiro tempo e aos quatro do segundo.

Reijnders aproveitou uma falha na saída de bola do goleiro Bonello para fazer o terceiro gol holandês. No último lance da partida, Depay apareceu livre da área para tocar de cabeça e fechar a goleada dos visitantes.

O jogador do Corinthians atingiu a marca de 53 gols, ratificando sua condição de maior artilheiro da seleção de seu país.

Com a vitória, a Holanda lidera a chave com 13 pontos, contra dez de Polônia e Finlândia. Lituânia soma três, enquanto Malta só reúne dois.

Pelo Grupo L, República Checa e Croácia, líderes com 13 pontos, empataram sem gols. Em outro jogo da chave, Ilhas Faroe bateu Montenegro por 4 a 0.

Mais duas goleadas foram registradas. A Áustria não teve dó de San Mariano e chegou aos 10 a 0. Já a Dinamarca foi até Belarus e anotou 6 a 0.