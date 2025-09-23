Membros de organizada cobram elenco do Atlético-MG no CT antes de 'decisão' pela Sul-Americana Estadão Conteúdo 23.09.25 14h13 O elenco do Atlético-MG viveu um dia tenso nesta terça-feira, véspera do jogo de volta pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar, em Belo Horizonte. Membros de uma torcida organizada foram à porta do CT do Galo e cobraram mais empenho dos jogadores. Apesar do clima de apreensão, a manifestação ocorreu de forma pacífica. Líderes do grupo como o goleiro Éverson, o atacante Hulk, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os zagueiros Lyanco e Alonso conversaram com os torcedores. O ex-goleiro e atual diretor de futebol Victor Bagy também esteve presente no encontro com os atleticanos, que demonstraram muito descontentamento com a atual fase da equipe. A manifestação acontece em um momento decisivo para o clube. Nesta terça-feira Jorge Sampaoli finalizou a preparação para a partida contra o Bolívar, que vale vaga para as semifinais do torneio continental. No jogo de ida das quartas de final, em La Paz, na Bolívia, houve empate de 2 a 2. Assim, o time mineiro precisa de uma vitória simples para confirmar sua permanência no torneio. Os torcedores prometeram apoiar a equipe no embate com os bolivianos. O Atlético-MG atravessa uma fase complicada e vem de uma série de sete duelos sem vitória (cinco derrotas e dois empates). O último compromisso da equipe foi no final de semana, quando amargou um revés de 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. No campeonato Brasileiro, a equipe mineira soma 25 pontos, tem três a mais do que o primeiro time que abre a zona de rebaixamento (Vitória, 17º com 22), e aparece em 15º lugar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG organizada cobrança elenco CT COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 Futebol Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes 23.09.25 12h28 Futebol Ricardo Gluck Paul tem apoio integral e deve ser 'aclamado' na próxima eleição da FPF; entenda Atual vice da CBF, empresário não tem concorrente até o momento e iniciará o segundo mandato à frente da federação paraense em 2026 23.09.25 11h25 Jorge Ulisses Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão 23.09.25 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17