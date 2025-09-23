Membros de organizada cobram elenco do Atlético-MG no CT antes de 'decisão' pela Sul-Americana

O elenco do Atlético-MG viveu um dia tenso nesta terça-feira, véspera do jogo de volta pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar, em Belo Horizonte. Membros de uma torcida organizada foram à porta do CT do Galo e cobraram mais empenho dos jogadores.

Apesar do clima de apreensão, a manifestação ocorreu de forma pacífica. Líderes do grupo como o goleiro Éverson, o atacante Hulk, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os zagueiros Lyanco e Alonso conversaram com os torcedores.

O ex-goleiro e atual diretor de futebol Victor Bagy também esteve presente no encontro com os atleticanos, que demonstraram muito descontentamento com a atual fase da equipe.

A manifestação acontece em um momento decisivo para o clube. Nesta terça-feira Jorge Sampaoli finalizou a preparação para a partida contra o Bolívar, que vale vaga para as semifinais do torneio continental. No jogo de ida das quartas de final, em La Paz, na Bolívia, houve empate de 2 a 2. Assim, o time mineiro precisa de uma vitória simples para confirmar sua permanência no torneio.

Os torcedores prometeram apoiar a equipe no embate com os bolivianos. O Atlético-MG atravessa uma fase complicada e vem de uma série de sete duelos sem vitória (cinco derrotas e dois empates).

O último compromisso da equipe foi no final de semana, quando amargou um revés de 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. No campeonato Brasileiro, a equipe mineira soma 25 pontos, tem três a mais do que o primeiro time que abre a zona de rebaixamento (Vitória, 17º com 22), e aparece em 15º lugar.