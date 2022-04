Melgar x River Plate do Uruguai: onde assistir ao vivo hoje (13/04) pela Copa Sul-Americana

Os times Melgar e River Plate do Uruguai disputam nesta quarta-feira (13/04), em partida válida pela Copa Sul-Americana 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Melgar x River Plate do Uruguai?

A partida Melgar x River Plate do Uruguai pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Melgar x River Plate do Uruguai chegam para o jogo?

O Melgar, no grupo B, está na terceira posição sem pontos marcados. Já o River Plate do Uruguai, também está sem pontos.

FICHA TÉCNICA

Melgar x River Plate do Uruguai

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru

Data/Horário: 13 de abril de 2022, 19h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Melgar: Cáceda, Ramos, Deneumostier Ortmann, Galeano, Reyna, Pérez, Orzán, Arias, Bordachar, Iberico e Cuesta. TÉCNICO: Néstor Lorenzo

River Plate do Uruguai: Ichazo, Aja, Salaberry, Brunelli, Pereira, Galletto, Alfonso, Clar, Borbas, Castro e Sosa. TÉCNICO: Jorge Giordano

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)