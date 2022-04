Libertad x Caracas: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/04) pela Libertadores

Os times Libertad e Caracas disputam nesta quarta-feira (13/04), em partida válida pela Taça Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Libertad x Caracas?

A partida Libertad x Caracas pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Libertad x Caracas chegam para o jogo?

O Libertad está na na liderança do grupo B com um ponto. Enquanto isso, o Caracas, empatou na primeira partida no torneio.

FICHA TÉCNICA

Libertad x Caracas

Taça Libertadores

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Data/Horário: 13 de abril de 2022, 19h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Libertad: Silva, Barboza, Acosta, Melgarejo, Mayada, Merlini, Riveros, Bogarin, Melgarejo, Cardozo e Martínez. TÉCNICO: Pedro Sarabia

Caracas: Barojas, Fereira, Rivero, Quijada, Notaroberto, Ramírez, Suárez, Castillo, Osei, Briceño e Akinyoola. TÉCNICO: Noel Sanvicente

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)