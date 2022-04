Liverpool x Benfica: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/04) pela Champions League

As equipes Liverpool x Benfica entram em campo hoje, quarta-feira (13/04), para disputar as quartas de final da Champions League. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Reino Unido. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Liverpool x Benfica ao vivo?

A partida Liverpool x Benfica pode ser assistida ao vivo pelo canal TNT e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Liverpool x Benfica chegam para o jogo?

Liverpool terminou a primeira fase da Champions League na liderança do Grupo B, no qual acumulou 6 vitórias, 17 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Benfica fechou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo E e somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols nesta parte da competição foi composto por 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Na última terça-feira (05/04), Liverpool venceu a partida de ida por 3 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Mané, Salah e Jota. Técnico: Jürgen Klopp.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Álex Grimaldo; Weigl, Taarabt, João Mário, Gonçalo Ramos e Everton; Darwin Núñez. Técnico: Nélson Veríssimo.

Ficha técnica - Liverpool x Benfica

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Reino Unido

Data/horário: 13 de abril de 2022, às 16h