Meio campista do Manchester City é detido após ser acusado de roubar celular; entenda

O meio-campista luso-brasileiro Matheus Nunes, que atua pelo Manchester City, foi detido em Madri no início de setembro após um incidente em uma boate. De acordo com o jornal El Mundo, Nunes teria "roubado" o celular de um homem de 58 anos que tentava tirar uma foto do jogador no banheiro da boate La Riviera, por volta das 5h30 do dia 8 de setembro.



VEJA MAIS

Na ocasião, o atleta estava aproveitando um fim de semana de folga com amigos, já que não havia sido convocado para a Seleção de Portugal. O boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Madri relata que o jogador ficou irritado ao perceber que o homem havia tirado uma foto dele e, em resposta, tomou o celular da mão da vítima.

Testemunhas presentes no local confirmaram essa versão, enquanto outra alegação supõe que o homem apenas encostou em Nunes enquanto mexia no celular, levando o jogador a acreditar que estava sendo fotografado. Após a detenção, Matheus Nunes foi levado à delegacia para prestar depoimento e foi liberado em seguida. Ele aguardará o julgamento em liberdade.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)