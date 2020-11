Médico de Maradona é acusado formalmente de homicídio culposo

O responsável direto pela saúde de Diego Armando Maradona em seus últimos dias de vida, o médico cirurgião Leopoldo Luque, foi acusado formalmente neste domingo (29), por homicídio culposo pela morte do astro do futebol.

De acordo com o jornal espanhol Marca, um juiz da cidade de San Isidro, província de Buenos Aires, autorizou uma operação de busca e apreensão na casa e clínica de Leopoldo.

Cerca de 60 policiais fizeram uma batida nos locais. A ação foi iniciada após as filhas do ex-atleta (Dalma, Gianinna e Jana) acusarem o médico de negligência. A família afirma que Maradona não obteve alta médica quando foi transferido de uma clínica, após ser operado de tumor na cabeça, para a casa. Foi em casa que ele morreu, em Tigre, a 30 km de Buenos Aires.

Recentemente, promotores iniciaram uma investigação acerca da morte do craque, que chegou a ficar 12 horas sem atendimento medico até sofrer uma parada cardiorrespiratória, na última quarta-feira (25).

Maradona era acompanhado por uma equipe médica em casa. Ele havia passado, recentemente, por uma cirurgia devido a um hematoma subdural detectado em sua cabeça.

A investigação se concentra sobre no período que precedeu a parada cardiorrespiratória, para determinar se o atendimento domiciliar era recomendável para um paciente no estado de Maradona. “Já existem irregularidades”, disse uma pessoa próxima à família na sexta-feira (27).

Um dia após a morte de Maradona, Matías Morla, advogado e amigo do ex-atleta, denunciou “que a ambulância demorou mais de meia hora para chegar à casa onde estava o [camisa] 10”. Ele avisou que irá “até o fim” para esclarecer o ocorrido.

No entanto, a Promotoria Geral de San Isidro refuta essa versão do fato. Por meio de comunicado, informou na sexta-feira que, de acordo com os registros de ligações e registros das câmeras de segurança, a ambulância demorou cerca de 11 minutos para chegar à casa de Maradona. O ex-jogador teria sido encontrado sem vida às 11h30 da quarta-feira pelo seu psiquiatra e sua psicóloga, que fariam uma consulta de rotina.