Medalhista filipino acusa mãe de roubar seu dinheiro por 'intriga'

O filipino Carlos Yulo virou herói nacional após conquistar dois ouros na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. Ele ganhou diversos prêmios por suas vitória, entre eles uma casa, um apartamento mobiliado e algumas premiações inusitadas, como colonoscopias gratuitas, cookies e refeições para o resto da vida, além de um valor em dinheiro.

No entanto, agora, o ginasta passa por um drama familiar após acusar a própria mãe, Angélica, de desviar parte do dinheiro ganho por ele no Mundial de 2022. Em um vídeo postado em uma de suas redes sociais, o atleta contou que a mãe controlava suas finanças e escondia dele parte das premiações.

“O incentivo de US$ 70 mil do qual ela fala desde o Campeonato Mundial 2021, em primeiro lugar, é de 2022 e não foram apenas US$ 70 mil que eu recebi… Eu sei que são seis dígitos porque recebi duas medalhas. Depois disso, por volta de dezembro, fui para casa nas Filipinas e me encontrei com minha mãe e ela não me disse que recebeu minhas premiações do Campeonato Mundial”, contou o ginasta.

Segundo o ginasta, a mãe teria sacado dinheiro por causa de intriga com a sua atual namorada Chloe San José, que aparece ao lado dele no vídeo. Em entrevista à imprensa filipina, Angélica confirmou ter feito transferências financeiras, mas alegou que tomou a atitude para proteger o filho.

“Como mãe, senti que o meu filho poderia ficar sem dinheiro no futuro. Então o que eu fiz foi depositar (uma quantia não revelada) em meu nome no BPI (banco) aqui em Vito Cruz”, contou a mãe do medalhista.

No vídeo, Carlos Yulo afirmou que já está no controle de suas finanças. Os prêmios recebidos após as Olimpíadas, portanto, não serão mexidos pela mãe.

