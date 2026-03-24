'Me orgulho imensamente', diz Lucas Braathen após ganhar o primeiro Globo de Cristal do Brasil Lucas fez duas descidas perfeitas, completando o percurso com 2min20s65 de tempo total Estadão Conteúdo 24.03.26 14h12 Lucas Pinheiro Braathen (Instagram @pinheiiiroo) O primeiro campeão olímpico do Brasil em Jogos de Inverno agora conquista mais um troféu inédito para o país. Lucas Braathen levou a melhor na etapa da Copa do Mundo de Lillehammer, na Noruega, na modalidade de Giant Slalom, garantindo não só o Globo de Cristal como o primeiro lugar na classificação geral na temporada. Mesmo já possuindo um troféu desses em sua carreira, conquistado em 2023 quando defendia a Noruega, Lucas definiu como "emocionante" levar desta vez pelo Brasil. "Poder olhar para este Globo com a bandeira brasileira no meu peito é algo de que me orgulho imensamente. Só quero continuar e ver quantos mais consigo conquistar, e gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo nos momentos difíceis e nos bons, porque eu jamais conseguiria sem eles." Lucas fez duas descidas perfeitas completando o percurso com 2min20s65 de tempo total. A situação ficou ainda mais favorável ao brasileiro com o seu principal adversário, Marco Oddermatt, levando uma queda na primeira descida e não completando a prova. Completando o pódio junto de Lucas, Loic Meillard, da Suíça, e Atle Lie McGraff, da Noruega. Na classificação geral, o brasileiro terminou em primeiro com 547 pontos, Odermatt logo atrás, com 495. "Só espero que isso inspire algumas crianças a realmente acreditarem em quem são, mesmo que às vezes se sintam um pouco diferentes", disse Lucas. Emocionado, ele dedicou o trófeu para aqueles que o apoiam diariamente: "à família que nunca consigo ver porque escolhi esta vida. Ao meu pai, que foi a única pessoa que esteve comigo nesta jornada do começo ao fim, ainda aqui, ainda acreditando, não importa o caminho que eu queira seguir. Eu nunca teria conseguido se não fosse por ter a família mais linda e acolhedora." Em seu discurso, ele exaltou também sua equipe: "com certeza não estou sozinho no pódio. O esporte exige muitos recursos. Muita logística envolvida, mas no fim das contas, consegui montar uma equipe onde ninguém trabalha para o outro, trabalhamos juntos. Nos consideramos igualmente importantes para o resultado final, que é o quão rápido eu consigo esquiar." O brasileiro agora tentará repetir o feito amanhã, em Hafjell, na última prova de Slalom da temporada, com a primeira descida acontecendo a partir das 6h30 da manhã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui Braathen Globo de Cristal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 GRANDE MOMENTO Lucas Braathen é campeão da Copa do Mundo no slalom gigante e leva o Brasil ao topo do esqui A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada 24.03.26 9h48